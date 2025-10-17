Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un coche de la Ertzaintza frente al bloque de viviendas donde ocurrieron los hechos Félix Morquecho

Detenido un hombre por presuntamente asfixiar a una mujer en Zarautz

La víctima del presunto homicidio llevaba horas muerta cuando se dio el aviso del suceso, sobre el que no pesan indicios de violencia de género

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:45

Comenta

Una mujer de 53 años apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la calle Indamendi de Zarautz. Presuntamente víctima de un ... homicidio, llevaba ya varias horas sin vida cuando la Ertzaintza recibió el aviso. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que fue el mismo hombre que posteriormente fue detenido como presunto responsable del fallecimiento, quien advirtió del deceso el mismo día de los hechos por la noche.

