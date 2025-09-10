Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momentos donde la UE-GOIA procedía a la detención del hombre. C7

Detenido un hombre en Las Majadillas por incumplir una orden de alejamiento sobre su mujer

Los agentes de la UE-GOIA acudieron tras un aviso vecinal por gritos en el interior de la vivienda

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:15

Este miércoles, agentes de la Unidad UE-GOIA de la Policía Local detuvieron a un hombre por un presunto caso de violencia de género y el incumplimiento de una orden de alejamiento.

Tras un aviso vecinal por gritos en el interior de una vivienda en Las Majadillas, en Las Palmas de Gran Canaria, la intervención culminó con la detención del varón por incumplir dicha orden sobre la mujer.

