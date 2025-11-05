Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bus de la EMT de Madrid. EP

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

El arrestado de 26 años tuvo conductas inapropiadas con la chica y portaba un arma blanca

EP

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente a una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por «haber actuado de manera tan rápida» y permitir que las autoridades pudieran «atajar la situación antes de que fuera a mayores».

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid