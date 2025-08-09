Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ajuntament de Catarroja. A la derecha, el concejal socialista de Catarroja, Miquel Verdeguer. LP

Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor

Miquel Verdeguer dimite de sus cargos tras ser detenido por la Guardia Civil de Alfafar y pasar a ser investigado por unos hechos del mes de abril

Nacho Roca

Catarroja

Sábado, 9 de agosto 2025, 06:33

El concejal socialista de Catarroja, Miquel Verdeguer Mesado, ha decidido presentar su renuncia al cargo electo que desempeñaba en el Ayuntamiento como concejal de Fiestas tras ser investigado por un presunto delito de agresión sexual a un menor. Esta decisión, tomada de manera personal y con el respaldo del consistorio, responde a su voluntad de no generar ningún tipo de interferencia en el normal funcionamiento de la administración municipal, dada su implicación en un procedimiento judicial recientemente abierto. Dicho procedimiento está relacionado con hechos ocurridos en el ámbito privado y ajenos a su labor pública, según el comunicado oficial.

La alcaldesa de Catarroja, la también socialista Lorena Silvent, manifestaba en sus redes sociales que «en estos momentos, quiero recordar que el proceso judicial que la afecta está en una fase inicial y que corresponde a la justicia determinar el resultado. Pido, por lo tanto, respecto a su persona, a su familia y a todas las partes implicadas, y que se preserve su intimidad».

Replicado también en las redes sociales del PSPV-PSOE local se añadía que «sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, el concejal ha optado para apartarse de sus responsabilidades institucionales de manera preventiva como muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía».

Según publica 'Las Provincias', el concejal fue arrestado esta misma semana tras la denuncia de un menor ante la Guardia Civil de unos hechos ocurridos hace unos meses. Tras prestar declaración, su condición de investigado ha precipitado la dimisión de Verdeguer, muy ligado al mundo fallero y una de las piezas clave del gobierno de Silvent a todos los niveles.

El grupo socialista está formado por siete concejales, siendo la segunda renuncia de la legislatura, por lo que tras la renuncia la lista corre hasta el número 9, precisamente el marido de la alcaldesa, Vicente Ramón Escrig.

Desde la alcaldía se valora su decisión de forma positiva, reconociendo la rapidez con la que ha actuado en consonancia con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han marcado su trayectoria política, con las delegaciones de Patrimonio, Infancia, Adolescencia, Juventud y Fiestas.

Desde la oposición, el portavoz popular en el Ayuntamiento, Rafa Sanchis, ha manifestado su desconocimiento del caso.

