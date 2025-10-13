Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una furgoneta de la Guardia Civil G. C.

Detenido en Ciudad Real un conductor de autobús por circular ebrio

El autobús realizaba un trayecto internacional y llevaba a cinco pasajeros en el momento de su inmovilización

J. M. L.

Ciudad Real

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:18

La Guardia Civil ha detenido en Tomelloso (Ciudad Real) al conductor de un autobús por circular sextuplicando la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales. El autobús fue interceptado en el kilómetro 87 de la autovía A-43 después de que agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Ciudad Real se percataran de la extraña conducción de un autobús que circulaba por la vía.

Una vez detenido el vehículo, el chófer del autobús fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo: 0,94 miligramos de alcohol por litro en aire espirado en el primer test y 0,91 en el segundo, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a la legalmente establecida.

El autobús quedó inmovilizado y el conductor, que efectuaba un transporte internacional de viajeros con cinco pasajeros en el momento de su detención, pasó a disposición del Juzgado de Tomelloso donde se celebrará un juicio rápido en los próximos días. Al haber sextuplicado la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales, se considera que ha cometido un delito y no una simple infracción administrativa. Por ello, podría ser condenado a una pena de entre tres y seis meses de cárcel, al pago de una multa, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad de entre uno y tres meses y a la retirada de su carnet de conducir por un período de entre uno y cuatro años.

