Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículo de la Guardia Civil. C7
Violencia machista en Tenerife

Detenido en Arico por intentar matar a su novia y herirla de gravedad

El hombre permanece bajo custodia en Granadilla de Abona a la espera de pasar a disposición judicial

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:58

La Guardia Civil ha detenido en el municipio tinerfeño de Arico a un hombre por intentar matar a su novia, a la que ha dejado gravemente herida.

Así lo ha adelantado este jueves la Cadena Ser y lo han confirmado a EFE fuentes del instituto armado que han precisado que estos hechos ocurrieron a las 16.00 horas de este miércoles en una vivienda del citado municipio.

El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Guerra del ruido: Â«Alcaldesa, los que van a morir te saludanÂ»
  3. 3 Elije bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  4. 4 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  5. 5 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  6. 6 Una yegua acude a un cajero en la Vega de San Mateo
  7. 7 La Aemet advierte de subidas de temperatura a las puertas del fin de semana y deja lejos la borrasca Gabrielle
  8. 8 Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma
  9. 9 Detenido por conducir un furgón de forma errática en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Las empresas de guaguas avisan de que sin el compromiso de los cabildos no habrá solución al paro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido en Arico por intentar matar a su novia y herirla de gravedad

Detenido en Arico por intentar matar a su novia y herirla de gravedad