Detenido en Arico por intentar matar a su novia y herirla de gravedad
El hombre permanece bajo custodia en Granadilla de Abona a la espera de pasar a disposición judicial
Efe
Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:58
La Guardia Civil ha detenido en el municipio tinerfeño de Arico a un hombre por intentar matar a su novia, a la que ha dejado gravemente herida.
Así lo ha adelantado este jueves la Cadena Ser y lo han confirmado a EFE fuentes del instituto armado que han precisado que estos hechos ocurrieron a las 16.00 horas de este miércoles en una vivienda del citado municipio.
El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial.
