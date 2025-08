La detenida por quemar la vagina a otra mujer acusa a un cliente de la agresión

Ignacio Cabanes Valencia Domingo, 3 de agosto 2025, 09:23 Comenta Compartir

La mujer detenida y encarcelada esta semana por retener durante tres días a otra en un piso de Valencia y someterla a todo tipo de torturas, incluso llegándole a quemar la vagina con una cuchara incandescente, alegó ante la Policía que las lesiones que presentaba su víctima se les había ocasionado un cliente –asegura que ambas ejercen la prostitución– a quien le gusta maltratar a las mujeres durante sus prácticas sexuales.

No obstante, los agentes de la Policía Local de Valencia que socorrieron a la víctima no dieron ninguna credibilidad al relato de la detenida. Por un lado, ella no presentaba ningún tipo de lesión, cuando según ella el hombre –del que tampoco dio datos– las había agredido supuestamente a ambas. Además, en la casa, cerrada con llave, solo estaban ellas dos y todas las pertenencias de la agredida las tenía en su poder la arrestada, que le había quitado su teléfono móvil, el cargador, las llaves de su domicilio y el poco dinero que portaba encima cuando la víctima llegó a la casa invitada por una amiga para una supuesta «fiesta» con drogas.

Ambas mujeres tienen problemas de drogodependencia. Precisamente, la agredida, que estuvo buena parte de los tres días que permaneció retenida en la casa atada a una silla, aprovechó uno de los momentos en los que su captora se había quedado adormecida por la droga, para soltarse y tratar de pedir ayuda gritando desde el balcón.

Fueron estos gritos los que alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la Policía. Agentes de la Policía Local de Valencia acudieron a la finca en la que minutos antes los testigos habían visto asomada a una mujer pidiendo ayuda. Tras localizar la vivienda de la que procedían los gritos, en un cuarto piso, los agentes escucharon que detrás de la puerta había una mujer, quien les dijo que estaba encerrada y que no podía abrir.

En ese momento, al ver su captora que estaba pidiendo ayuda, la amenazó de muerte para que no abriera y los policías dejaron de escuchar ruido en el interior. Ante la insistencia de los agentes, que advirtieron que en caso de no abrir accederían por la fuerza –temiendo que la otra mujer podría estar en peligro–, la presunta agresora les franqueó la entrada. Acto seguido salió corriendo del piso la agredida, con lesiones por toda la cara, los ojos hinchados por los golpes y visiblemente aterrada.

El novio de la detenida niega que sea él el motivo de la disputa entre ambas mujeres

La víctima, de 43 años y nacionalidad española, relató a los policías que la otra mujer, de 38 y también española, la había tenido retenida tres días y la había torturado recriminándole que hubiera tenido sexo con su novio. Durante el tiempo que duró su cautiverio no pudo comer nada y apenas le daba agua, sometiéndola a golpes con un palo y realizándole quemaduras en la vagina con una cuchara de las empleadas para cocinar heroína.

Los vecinos de la finca donde se produjo la brutal agresión ni siquiera sabían lo ocurrido. «Yo me pongo los cascos de la música y no me entero de nada», apunta Francisco, que reside en una habitación de un piso patera en el mismo rellano donde la mujer estuvo retenida presuntamente tres días. Por su parte, el compañero de piso de la agredida, Farid, describió las lesiones que presentaba, principalmente en la cara, cuando volvió a casa tras recibir el alta. Ahora la mujer se ha marchado a otro municipio con una de sus hijas porque tiene pánico a quedarse sola en casa.

La versión del novio

LAS PROVINCIAS ha podido localizar al novio de la detenida, por el que supuestamente habrían discutido ambas mujeres. Alulou, de 32 años y natural de Malí, explica que sí conoce a la víctima de ser su vecina pero que nunca ha tenido nada con ella. «Me cruzaba en la escalera y hablábamos y ya está». Y pone en duda que sea él el motivo de la agresión. Respecto a si su pareja, con la que mantiene una relación desde hace nueve años, se prostituía, «yo sé que se veía con otros hombres cuando yo no estaba, pero ella sabrá lo que estaba haciendo y si le pagaban».

El hombre afirma que se enteró de lo que había pasado cuando su ahora exnovia, «con una persona que hace algo así no puedo estar», le llamó estando detenida. Él llevaba desde el 9 de julio en Logroño trabajando en el campo y solo sabe que ha ingresado en prisión porque le acusan de «darle una paliza a la otra mujer y de quemarle todo ahí abajo».