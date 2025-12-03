Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Cádiz El hombre huyó con su pareja y sus hijos hasta Portugal para volver El Puerto de Santa María, donde ha sido arrestado

La investigación por el crimen de Mabel, la mujer de 72 años de El Puerto, vecina de Valdelagrana, que aparecía muerta en su casa el pasado 23 de noviembre, ha dado ya su resultado más importante: todos los sospechosos están detenidos. Así lo ha informado la Policía Nacional este martes en un comunicado en el que informa que se ha detenido a un hombre en Portugal y a su pareja en Badajoz también presuntamente implicados y que habían huido tras los hechos. La otra persona fue arrestada, tal y como adelantó este periódico, horas después del homicidio.

Tras al detención de uno de los sospechosos, la investigación continuó y se determinó que el otro posible coautor del crimen había huido con su pareja y sus dos hijos en un vehículo propiedad de la víctima, pasando por Badajoz antes de cruzar a Portugal. La UDEV activó una Orden Europea de Detención (OEDE) y colaboró estrechamente con las autoridades portuguesas, rastreando a los fugitivos hasta las inmediaciones de Lisboa, donde continuaron gastando el dinero robado.

El 29 de noviembre, los investigadores lograron localizar a la mujer fugada en la localidad de Badajoz, donde fue detenida y trasladada a las dependencias de la Policía Nacional, según detalla La Voz de Cádiz. De forma paralela, se intensificaron los esfuerzos para localizar al varón prófugo, lo que culminó con su detención al siguiente día en El Puerto de Santa María, tras doce días de intensas investigaciones.

Los dos hombres han ingresado en prisión quedando la mujer en libertad a la espera del juicio.

«Este caso ha sido una muestra del eficaz trabajo de colaboración entre diferentes unidades de la Policía Nacional, que han logrado esclarecer el crimen y poner a los responsables a disposición de la justicia», manifiesta la Policía.

La investigación

Después de que a los vecinos alertaran el 20 de noviembre a las 22.15 horas de la desaparición de la mujer, las patrullas se presentaron en la casa de la víctima que se encontraba cerrada. Sin embargo, como confirma la Policía, el dormitorio principal estaba revuelto. Así y sin tener más noticias, los bomberos accedían al interior de la vivienda en la madrugada del 21. No encontraron a la mujer pero sí a su perro encerrado.

A primera hora del 21 de noviembre, el grupo UDEV de la Comisaría de El Puerto se hizo cargo de la investigación, detectando desde el inicio indicios de una desaparición no voluntaria. Tras varias diligencias, los agentes lograron identificar a un hombre que había realizado tareas de mantenimiento en la vivienda de la víctima. Este individuo, en compañía de otro hombre, extrajo dinero de la cuenta bancaria de la víctima mediante el uso de su tarjeta.

El segundo hombre fue identificado como sobrino del primero, y se logró determinar su paradero. El 23 de noviembre, a las 10.00 horas, se efectuó un registro en el domicilio de este varón, quien fue detenido por receptación tras encontrarse en su habitación efectos personales de la víctima, como su teléfono móvil y llaves de la vivienda.

Durante el registro, los investigadores descubrieron que la propiedad de la víctima se encontraba dividida en dos parcelas, ambas de su titularidad. Al registrar la segunda vivienda, que estaba deshabitada, se encontró el cuerpo sin vida de la mujer, lo que activó el protocolo judicial correspondiente. Los primeros indicios apuntaron a una muerte violenta.

