Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desarticulada una banda especializada en robar sillas de terraza para venderlas en Marruecos

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Talavera de la Reina (Toledo)

J.M.L

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:35

Comenta

La Policía Nacional ha desmantelado una banda que se había especializado en robar sillas de terraza de establecimientos de hostelería para vender después las sillas en España y, sobre todo, en Marruecos y Rumanía.

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Talavera de la Reina (Toledo). Los agentes averiguaron que este grupo actuaba de madrugada cuando los locales hosteleros almacenaban su mobiliario en la vía pública. La Policía descubrió que no sólo habían robado en Talavera de la Reina sino también en barrios del sur de Madrid donde los empresarios de negocios de restauración comprobaban que les faltaban sillas que habían apilado la noche anterior.

La banda desarticulada, formada por siete hombres y una mujer que han sido detenidos, había sustraído cerca de 1.100 sillas de terraza calculándose el perjuicio económico en más de 60.000 euros. Durante la investigación también se confirmó que los arrestados habían llegado a actuar hasta en cinco establecimientos del distrito madrileño de Latina en una sola noche. En todos sus robos rompían las cadenas que protegían las sillas apiladas y las cargaban en una furgoneta con la que emprendían la huida. A los siete detenidos se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  2. 2 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  3. 3 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  4. 4 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  5. 5 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  6. 6 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  7. 7 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  8. 8 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  9. 9 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película
  10. 10 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desarticulada una banda especializada en robar sillas de terraza para venderlas en Marruecos

Desarticulada una banda especializada en robar sillas de terraza para venderlas en Marruecos