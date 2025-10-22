Desarticulada una banda especializada en robar sillas de terraza para venderlas en Marruecos Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Talavera de la Reina (Toledo)

La Policía Nacional ha desmantelado una banda que se había especializado en robar sillas de terraza de establecimientos de hostelería para vender después las sillas en España y, sobre todo, en Marruecos y Rumanía.

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Talavera de la Reina (Toledo). Los agentes averiguaron que este grupo actuaba de madrugada cuando los locales hosteleros almacenaban su mobiliario en la vía pública. La Policía descubrió que no sólo habían robado en Talavera de la Reina sino también en barrios del sur de Madrid donde los empresarios de negocios de restauración comprobaban que les faltaban sillas que habían apilado la noche anterior.

La banda desarticulada, formada por siete hombres y una mujer que han sido detenidos, había sustraído cerca de 1.100 sillas de terraza calculándose el perjuicio económico en más de 60.000 euros. Durante la investigación también se confirmó que los arrestados habían llegado a actuar hasta en cinco establecimientos del distrito madrileño de Latina en una sola noche. En todos sus robos rompían las cadenas que protegían las sillas apiladas y las cargaban en una furgoneta con la que emprendían la huida. A los siete detenidos se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.

