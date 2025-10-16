Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Última hora Muere el conductor de un coche tras chocar con una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
Planta de producción de inyectables de la farmaceútica Lilly, responsable de orforglipron. R. C.

Desarrollan píldoras para adelgazar con el mismo principio que el inyectable Ozempic

Un fármaco con las mismas características para la obesidad y la diabetes que fármacos como Mounjaro se presentará este mismo año a las agencias reguladoras para su aprobación, asegura su fabricante

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Un fármaco en píldoras que imita la hormona GLP-1, como lo hace el Ozempic en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, se ... encuentra en la tercera fase de los ensayos previos a su aprobación. Con orforglipron como principio activo, sólo necesitaría tomarse una vez al día, lo que cambiaría la forma de administración de los actuales fármacos (Wegovy, Mounjaro, Ozempic) que requieren una inyección diaria en el vientre. El medicamento en estudio es un agonista del receptor del péptido-1 similar al glucagón-1 (GLP-1, responsable de regular el hambre y el azúcar en el organismo) «oral y de molécula pequeña», confirma una fuente de Lilly, la farmacéutica que lo desarrolla.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  4. 4 Muere una persona en un choque entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  5. 5 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  7. 7 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  8. 8 Guanarteme levanta otra barricada
  9. 9 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  10. 10 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desarrollan píldoras para adelgazar con el mismo principio que el inyectable Ozempic

Desarrollan píldoras para adelgazar con el mismo principio que el inyectable Ozempic