«Te voy a denunciar, eres un viejo pedófilo y le tiras a todos los niños chicos»

Le habían quitado la tarjeta y habían sacado 1.000 euros del cajero. Él no necesitó las imágenes de las cámaras de seguridad para saber quién había sido. Lo tenía claro. El hombre detenido en Málaga por corrupción de menores acusaba a tres de ellos del robo, como demuestran las conversaciones de WhatsApp a las que ha tenido acceso la Policía Nacional tras intervenir el iPhone del sospechoso.

«O me lo devolvéis o denuncio», advertía el investigado a los chavales, a los que -según las fuentes consultadas- escribía constantemente para presionarlos y que le dieran el dinero. Al parecer, estuvo un mes entero insistiéndoles en que tenían que pagar, hasta que uno de ellos se hartó y escribió: «Te voy a denunciar». A continuación, enumeró los nombres de varios chicos y añadió: «[...] todos menores. Por pederasta, que eres un viejo pedófilo, le tiras a todos los niños chicos».

Tras leer el mensaje, el detenido respondió: «Jamás he hecho nada con ninguno, no me gustan los menores, tú lo sabes muy bien». Aunque él pudiera negar los hechos, para los investigadores, el comentario del menor resultaba muy revelador y apuntalaba aún más los indicios y pruebas que habían ido recabando contra él.

La segunda parte de la investigación se centró en delimitar el espectro temporal del caso. Los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional han tratado de averiguar cuándo comenzó a actuar el sospechoso con el objetivo de que puedan aflorar nuevas víctimas. Y la conclusión a la que han llegado es que llevaría más de 30 años, según fuentes de la investigación.

El primer indicio en el que se apoyan es el propio anónimo. En el manuscrito que llegó a comisaría a principios de febrero se indicaba literalmente: «Desde hace más de 30 años hay un vecino que está con niños menores. Los capta haciéndoles regalos, invitándolos a su casa con juegos, la PlayStation o drogas». En el trabajo de campo en el barrio de Málaga donde reside los comentarios iban en la misma dirección.

El segundo indicio proviene, precisamente, de uno de esos testimonios recabados por la policía e incorporado al atestado del caso. Se trata de un joven de unos 30 años que frecuentó la vivienda del investigado cuando tenía 16. Y ya entonces -aseguró- pudo escuchar que otros adolescentes acudían al piso desde mucho antes.

Hay un tercer aspecto que, hilando fino, permite retrotraer la investigación a hace 30 o 40 años. El robo de los 1.000 euros no es, ni mucho menos, el único que sufrió el sospechoso. El hombre ha venido denunciando sustracciones de dinero en su piso desde hace mucho años. La primera, concretamente, data de 1984. Pero ni señalaba a nadie ni se llegaba a detener a alguien por esos hechos.

Varias de las víctimas identificadas por la policía llegaron a reconocer que en algún momento pensaron en robarle, o habían escuchado que otros chicos le habían birlado algún objeto de valor o dinero. Algunos confesaron que lo amenazaron con pegarle por los tocamientos y uno de ellos reconoció haberle golpeado.

De hecho, el sospechoso ha tenido asistencias sanitarias por agresiones. En concreto, en 1990 acudió al Hospital Regional (entonces Carlos Haya) porque le habían dado una paliza. Aunque se llegó a hacer un parte de lesiones que se remitió al juzgado, el hombre no llegó a presentar denuncia en la policía. Aunque no pueden probarlo, los investigadores están convencidos de que no lo hizo porque fue una más de las agresiones que sufría en el contexto de lo que sucedía en su casa.

La importancia de conocer el horizonte temporal del caso radica en conseguir los testimonios de otras víctimas, ya que las 20 que han sido identificadas en el procedimiento corresponden -la mayoría de ellas- a la época actual.

Tras meses de una investigación que se amasó con absoluto sigilo, los agentes procedieron a la detención del hombre por corrupción de menores y delitos contra la libertad sexual. Al pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos a la espera de juicio.