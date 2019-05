Del campus de Tafira al de Yale

Su trayectoria académica certifica que no estamos ante una alumna cualquiera. Alba Ramírez, a sus 18 años, colecciona sobresalientes y matrículas de honor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria , donde estudia el doble grado de Ingeniería de Organización Industrial y Administración y Dirección de Empresas. Fue un correo de la propia universidad dirigido a todo el alumnado lo que le cambió la vida. «Recibí un correo que nos informaba que el Santander había lanzado estas becas para Georgetown y Yale. Por edad solo podía optar a la de Yale, así que me puse en marcha».

«Cuando vi que cumplía los requisitos, se convirtió en mi principal objetivo».

Selección mundial

Alba Ramírez ha sido seleccionada junto a otros once estudiantes de todo el mundo, lo que demuestra la dificultad del proceso. Estudiantes de más de mil universidades de 21 países se quedaron a las puertas de cumplir el sueño. En el Yale Summer Session, Ramírez estudiará los cursos de Física y Laboratorio de Física. Eligió esos dos entre los más de 100 que ofrece la universidad norteamericana. A pesar de que ahora se le abren nuevas puertas, la estudiante grancanaria no tiene planeado instalarse en Estados Unidos a corto plazo, «sinceramente mi doble grado de la ULPGC me encanta. Es la única universidad que lo hace, y estoy muy feliz aquí, en Gran Canaria».