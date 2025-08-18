Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo

El fuego, en el que trabajan 28 dotaciones, ha obligado a activar el nivel 1 del Plan de Protección Civil de la Comunidad de Madrid por su cercanía a viviendas e infraestructuras importantes

C. P. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:11

Un incendio de pasto y arbolado declarado en la tarde de este lunes junto al vertedero del municipio de Colmenar Viejo ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a posible peligrosidad. El primer aviso de este nuevo foco se ha recibido sobre las 17.00 horas.

El nivel de peligrosidad del incendio ha crecido dado que se encuentra cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro, aunque, de momento, no hay afecciones en ninguna de estas infraestructuras. Sí que se han llevado a cabo desalojos de viviendas en la zona como medida de precaución.

Trabajan en la extinción del incendio 28 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. Hay 1 buldócer, 6 medios aéreos y 12 terrestres. Además, han solicitado un hidroavión para que colabore en las tareas de extinción.

