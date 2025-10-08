Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Foro CANARIAS7 | 'Intermodalidad en Canarias: retos y oportunidades en el transporte aéreo y marítimo'
Bomberos inspeccionan la fachada del edificio siniestrado. Europa Press

Dambéle, Alfa, Jorge y Laura, las cuatro vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo

La reforma del edificio que se vino abajo este martes en el centro de Madrid, estaba impulsada por un fondo saudí

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Muchos de los vecinos de los bloques cercanos al edificio que este martes colapsó en Madrid, dejando bajo los escombros a cuatro personas fallecidas, coinciden ... en señalar que lo ocurrido se veía venir. Hablan de problemas estructurales previos a la rehabilitación, de abandono y de unas condiciones laborales «sospechosas» entre las que les llamaban la atención los interminables turnos y el «enorme» número de trabajadores que participaban en la reforma. «Con la cantidad de gente que se ve ahí, todavía hay que dar gracias que no haya más víctimas», reconocía una de las residentes cuando solo se habían confirmado dos muertos. De madrugada se localizaron los otros dos cuerpos sin vida. Laura, Dambéle, Alfa y Jorge ponen nombre a la desgracia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  7. 7 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  8. 8 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  9. 9 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  10. 10 Operación Opson XIV: investigan a una empresa de Alicante por vender bananas como plátanos de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dambéle, Alfa, Jorge y Laura, las cuatro vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo

Dambéle, Alfa, Jorge y Laura, las cuatro vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo