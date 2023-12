Cuatro jóvenes con síndrome de Down firman su primer contrato en prácticas como instructores de surf

Fundación DISA y Trisomía 21 han puesto en marcha una iniciativa donde cuatro jóvenes con síndrome de Down han participado en una formación cuyo objetivo final era buscar nuevas opciones de empleo para este colectivo. Durante siete meses han recibido clases teóricas y prácticas con la colaboración de 3RJ Surf Time y la Federación Canaria de Surf, quien los acredita para poder ejercer como instructores.

La clausura de este proyecto ha contado con la presencia de Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, Rayco Mederos de Trisomía 21, José Miguel Cabrera, gerente de la escuela 3RJ Surf Time, y Gabriel Santana, monitor y formador en este proyecto, junto a Gabriel Castillo, Marisa Constante, Celestino Arencibia y Álvaro Afonso, los cuatro nuevos instructores.

Tras un breve resumen de estos siete meses de formación y palabras de los asistentes, los cuatro jóvenes con síndrome de Down han firmado su primer contrato en prácticas vinculado a esta nueva especialidad adquirida con la escuela 3RJ Surf Time para ejercer como monitores en los diferentes campus de verano que la escuela celebrará en 2024 en la Playa de Las Canteras.

Para Sara Mateos, esta iniciativa vuelve a mostrar la apuesta real de la Fundación DISA por la mejora de la calidad de vida de todas las personas. «Creemos en la igualdad y en la inclusión real de las personas, independientemente de sus condiciones. Proyectos como este son solo un ejemplo de que querer es poder, adaptando las formaciones a su capacidad de aprendizaje hoy estamos aquí ante cuatro jóvenes a los que se les abren nuevas oportunidades de empleo y de mostrar su valía en un nuevo entorno».

Rayco Mederos, de Trisomía 21, ha querido agradecer a la Fundación DISA y a 3RJ Surf la confianza ciega en este proyecto. Muy emocionado con el resultado final, ha querido poner en valor el apoyo constante de las familias y el gran esfuerzo y evolución los cuatro nuevos instructores.

Gabriel Santana, monitor de la Federación Canaria de Surf y formador de esta iniciativa, confirma que esta oportunidad le ha permitido seguir desarrollando su profesión como docente: «esta iniciativa me ha permitido seguir desarrollándome como persona y como profesional, nunca dejamos de aprender, en esta vida estamos en gerundio, aprendiendo constantemente. Yo me sabía la parte técnica y así la he transmitido, pero estos nuevos profesionales van a dar mucho más a sus alumnos, mucho cariño y mucha constancia, y estoy convencidos que se convertirán en referentes a nivel nacional».

Marisa, Álvaro, Celestino y Gabriel Castillo, los cuatro jóvenes con síndrome de Down han tomado la palabra para transmitir su agradecimiento y su amor a todas las personas implicadas en este proyecto, especialmente a las personas que forman parte de las diferentes entidades implicadas, mostrando su felicidad por todo lo conseguido en estos siete meses y por el futuro que les espera.

Por último, y antes de firmar los contratos en prácticas para el próximo verano, José Miguel Cabrera, conocido en el mundo del surf capitalino como «Chicho», ha querido mostrar el orgullo que le proporciona esta iniciativa: «llevo 22 años con la escuela de surf, cuando esto ni siquiera era un deporte, era una forma de vida. Siempre se han escuchado los beneficios de otros deportes y materias para esta práctica, pero esta formación ha demostrado lo bueno que es el surf para la vida, para el desarrollo y crecimiento de cualquier persona».