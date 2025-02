La Corte italiana da al exmarido de Juana Rivas la custodia de su hijo menor y pide el «regreso inmediato»

La Corte de Apelación de Cagliari confía la custodia del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri Rivas, «quien ejercerá la ... responsabilidad exclusiva» y con quien, por tanto, el menor deberá residir. En una sentencia, en poder de este medio, el tribunal sardo ordena que se disponga «de inmediato» el retorno del menor a Carloforte con su progenitor, «el único padre que ha demostrado capacidad de relación afectiva, de atención, de comprensión, de educación, de disponibilidad para una relación estrecha y que puede, por tanto, asegurar su mejor desarrollo». Además, considera que los supuestos malos tratos que alega la madre de Maracena «quedan sin probar» y acusa a la mujer de «oscurecer la figura paterna para asegurarse la posesión exclusiva» de sus hijos.

La decisión se produce después de que el 17 de enero se celebrara en Cerdeña el juicio para determinar la custodia. En esta vista Italia revisó una sentencia que echó para atrás la Corte Suprema de Casación, el homólogo al Tribunal Supremo español, tras detectar fallos. El juzgado sardo le otorgó anteriormente al padre la custodia de los dos menores en 2018 y en 2023 en exclusiva la de su hijo menor. En el año 2022, a los 16 años, el mayor expresó el deseo de vivir con su madre y la corte aceptó.

En esta nueva sentencia, la corte considera necesario asegurar el cumplimiento del principio de biparentalidad, entendido como la presencia común de los padres en la vida del hijo, «idónea para garantizar un hábito de vida estable y relaciones afectivas sólidas con ambos». Precisamente, por esta razón, el tribunal autorizó la visita del menor a España en agosto de 2024 y en diciembre. Sin embargo, «los acontecimientos recientes han dejado claro que este enfoque ya no puede aplicarse», en referencia a que el menor no regresó a Carloforte en enero como había exigido el tribunal.Juana Rivas, «haciendo caso omiso de las órdenes del juez y a las necesidades y sentimientos del menor», «ha retenido ilegalmente en España a Daniel», quien a día de hoy todavía no ha regresado a Carloforte y que desde el 22 de diciembre de 2024 ya no tiene ningún contacto con su padre, de acuerdo con el tribunal sardo.

Derecho de los padres

La madre de Maracena a partir de ahora podrá ejercer su derecho de acceso al menor exclusivamente en Cerdeña durante el fin de semana, en semanas alternas y de forma compatible con los compromisos deportivos y recreativos del menor. Por su parte, durante las vacaciones de Navidad, desde el primer día de vacaciones escolares hasta final de año, en su defecto, desde el día 31 de diciembre hasta las 17.30 horas del día 6 de enero, en años alternos, la madre de Maracena podrá disfrutar de su hijo. En verano, la madre podrá mantener a su hijo con ella durante quince días consecutivos en la primera quincena de julio y otros quince días consecutivos en la primera quincena de agosto, salvo acuerdo entre las partes para una modificación de esta rotación;

Por otra parte, el juez ordena a Francesco Arcuri reembolsar a Juana Rivas el 50% de los gastos de viaje que su hermano mayor tenga que hacer para visitar al pequeño. De la misma forma, ordena que el Servicio Social del Municipio de Carloforte continúe vigilando las condiciones del menor y garantice que reciba servicios de educación en el hogar e informe de los hechos pertinentes a la autoridad judicial. En la misma línea, ordena que la Unidad Operativa de Neuropsiquiatría del Niño y del Adolescente territorialmente competente, tras realizar una nueva evaluación psicológica en profundidad, brinde al hijo de la expareja el apoyo psicológico o psicoterapéutico necesario.

Manipulación

El tribunal sardo considera que la madre de Maracena manipula a su hijo y resalta que las acusaciones de Rivas sobre supuestos maltratos quedan «sin probar». «Los malos tratos de los que afirma haber sido víctima y, más en general, las situaciones intolerables y peligrosas para el menor que denuncia parecen ser el resultado de su voluntad de oscurecer la figura paterna y de asegurarse la posesión exclusiva de ellos», comenta la corte en su escrito. De hecho, la Procura Italiana emitió un informe en enero tras mantener diversas entrevistas con psicólogos publicos, policías, educadores y profesores que habían tratado al menor. En algunas de las entrevistas, uno de los expertos advertía que el niño refirió en varias ocasiones que era la madre quien le incitaba a acusar al padre, observando «confunsión» en el menor y dificultad para distinguir la realidad.

En Cagliari, además del proceso civil para dirimir la custodia, hay un proceso penal abierto para determinar si Francesco Arcuri, padre de los niños, los ha maltratado. En noviembre, tras una denuncia de Juana Rivas y su primogénito, el Ministerio Fiscal abrió investigaciones a Arcuri por haber presuntamente «sometido a sus hijos habitualmente a violencia física, vejaciones, injurias y amenazas, generando en ellos graves estados de ansia y temor por su seguridad». Los hechos se habría podido producir en «Carloforte del 6 de febrero de 2019 hasta junio de 2022 hacia Arcuri Rivas (fecha en que se concede la custodia a la madre) y al menos hasta enero de 2023 hacia el hijo menor», según un aviso de la fiscalía al que pudo acceder este medio.

Sin embargo, ya le han archivado a Juana Rivas cerca de una decena de denuncias por supuestos malos tratos a los menores por falta de pruebas, alienación y manipulación de los hijos. En España, Arcuri sí fue condenado por conformidad en 2009 por violencia de género.