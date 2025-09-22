Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monjas del Monasterio de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares. Óscar Chamorro

«En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»

Los monasterios siguen perdiendo fuelle: se han cerrado trece en un año y no llega el relevo. «Hay menos niños y menos fe», dicen las monjas de clausura

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:04

«Aquí no entra una novicia desde hace más de quince años», dice con resignación cristiana al otro lado del teléfono Gema Juan (Algemesí, Valencia, ... 55 años), monja de clausura y expriora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia de Puzol (Valencia). Gema (en su orden no se cambian el nombre) dejó sus estudios de Farmacia para abrazar la vida contemplativa en 1991, cuando aún no flaqueaban las vocaciones, las celdas se llenaban de jóvenes entusiastas como ella y las hermanas no presentaban las huellas del envejecimiento de hoy. Nada que ver con la actualidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  4. 4 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  5. 5 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  7. 7 Molino Buen Lugar: pasión y sacrificio para hacer el mejor gofio de Canarias
  8. 8 Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II)
  9. 9 Ale García y su revés al sufrimiento
  10. 10 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»

«En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»