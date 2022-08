10 consejos para practicar deportes acuáticos de forma segura

Las mareas. El nivel del mar cambia, por lo que tendrás que conocer en qué estado estará en el momento en el que tengas previsto realizar alguna actividad como surf, bodyboard, pesca deportiva... Consulta las mareas antes de ir y no vayas a sitios donde no sepas cómo son las corrientes, ya que podrías verte aislado y lejos de la orilla. Nunca debes nadar a contracorriente, tendrás que esperar a que pierda intensidad y dejarte llevar por la corriente. También es recomendable que te apartes de donde rompen las olas.

El sol. Aunque no estés en la orilla tostándote al sol, es importante que no lo pierdas de vista también dentro del agua. Protégete contra él usando crema protectora y no pases muchas horas expuesto. Intenta que el tiempo que estés bajo los rayos sea en el periodo donde no esté alto.