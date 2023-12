La Conferencia Episcopal delega en cada obispo la forma de proceder para bendecir a parejas gays García Magán ha aclarado que no hacen valoraciones de los documentos pontificios, aunque ha incidido en que estas bendiciones no deben confundirse con las bodas religiosas

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha delegado en cada obispo de cada diócesis la forma de proceder tras la autorización del Vaticano para la bendición de parejas homosexuales y otras uniones civiles, aunque ha remarcado la «importancia» de no «confundirlo» con el matrimonio canónico.

«Como premisa mayor, la Conferencia Episcopal no hace valoraciones de documentos de la Santa sede, ya los obispos cada uno verá en su diócesis», ha señalado el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, este martes, en la rueda de prensa para presentar la Memoria de Actividades de la Iglesia 2022. Preguntado por la declaración doctrinal aprobada por el Papa Francisco, y publicada este lunes, sobre la bendición de parejas del mismo sexo y de otras uniones «irregulares», García Magán ha aclarado que no hacen valoraciones de los documentos pontificios, aunque ha incidido en que estas bendiciones no deben confundirse con las bodas religiosas.

«Sí subrayo de esta declaración la importancia, lo dice el prefecto, de no confundir ni hacer de esa bendición una diversa celebración del matrimonio, eso dice, que no hay que confundirlo con la celebración del matrimonio canónico», ha insistido el obispo.