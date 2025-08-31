Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital de Talavera R.C

Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

El conductor, que ha dado positivo en el control de alcoholemia, sufre heridas leves y será detenido cuando salga del hospital

J.M.L.

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:56

Un conductor de 40 años de edad que circulaba en sentido contrario por la autovía A-5 (Madrid-Extremadura) en sentido Badajoz provocó a última ... hora de la noche del sábado un accidente múltiple con el resultado de una persona muerta y dos heridas, una de ellas grave.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  2. 2 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  3. 3 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  4. 4 Los camiones no podrán pasar por la vía de servicio de la GC-1 junto a Alcampo
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  7. 7 Dónde saborear Gran Canaria, según el biólogo Pepe Solea
  8. 8 Canarias pone a prueba la receta deportiva: «No va a curar, pero frenará ictus e infartos»
  9. 9 El aeropuerto, cobijo de personas sin techo durante la noche
  10. 10 Radiografía del crimen en Las Palmas de Gran Canaria: bajan las infracciones, pero suben los asesinatos y las peleas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo