Conducir sin miedo al Covid-19

Aparte de una buena ventilación para el interior del habitáculo, los productos más recomendables para la limpieza son la lejía, otros con alto porcentaje en alcohol y el vinagre de vino blanco. No se recomiendan las soluciones con amonio sobre las pantallas, ni el peróxido de hidrógeno en determinadas superficies.

Hay que desinfectar aquellas superficies en las que el virus sobrevive durante más tiempo, como zonas cromadas, de acero y plásticos, donde es capaz de vivir hasta tres días, y hacerlo cada vez que se utilice. Es fundamental la limpieza de elementos que hayan estado en contacto directo con las manos, ya sea volante, palanca de cambios y de freno de mano, tiradores, elevalunas, mandos de luces, pantallas o llaves, por citar los más habituales.

También se debe tener precaución a la hora de repostar. Es importante ponerse guantes desechables a la hora de pulsar o coger la manguera del surtidor; tirarlos antes de volver al vehículo es lo más recomendable. Para pagar, a ser posible con tarjeta, y si hay mampara de seguridad mejor, pero sin tocar ningún objeto.

Para los conductores que no utilicen su vehículo, la opción de dar de baja la póliza del seguro no es factible. Así lo estipula el Real Decreto 8/2004 sobre la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de vehículos a motor. De hecho, dar de baja el seguro (a no ser que el vehículo se dé de baja) implica incurrir en un delito y si el vehículo se ve envuelto en un percance y no tiene seguro, habrá que asumir los costes que ocasione.

En caso de accidente, el seguro sí nos cubrirá, incluso si se circula por alguna razón no contemplada por las autoridades. También es posible conducir con el permiso y la ITV caducadas, siempre y cuando su vigencia haya vencido durante el estado de alarma.

El mantenimiento del vehículo continúa como asignatura pendiente. A pesar de una menor o nula utilización, se sigue recomendando comprobar la presión de los neumáticos, el estado de la batería y otros elementos básicos. Los datos de acierto.com revelan que hasta uno de cada cuatro conductores no revisa su coche ni lo prepara antes de emprender un viaje. Y hasta dos de cada cinco admiten no realizar las revisiones estipuladas por el fabricante.