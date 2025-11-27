Condenan a cuatro menores por acoso continuado a un compañero de clase en Cáceres Las agresiones tuvieron lugar desde sexto de Primaria hasta tercero de la ESO y se intensificaron cuando el alumno se cambió de centro educativo

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:41 | Actualizado 06:51h. Comenta Compartir

Cuatro menores cacereños han sido condenados a entre seis y ocho meses de tareas socioeducativas por acosar de forma continuada a un compañero de clase durante varios años. Insultos, vejaciones y algunas agresiones físicas (pequeños golpes y collejas) se convirtieron en una constante en la vida de este muchacho víctima de bullying. Este asedio no fue puntual, sino que se extendió a lo largo del tiempo y duró entre tres y cuatro años.

Los hechos empezaron en el transcurso del último curso de Primaria en un centro educativo cacereño que la familia prefiere no desvelar. Estos se extendieron hasta tercero de la ESO. Ese fue el momento, tal y como explica el abogado de los padres, Rafael Corvillo, «en el que el menor sufrió un mayor sufrimiento», por lo cual se decidió cambiarle de centro escolar. La salida de que la víctima y no los acosadores se vayan del colegio suele ser frecuente en este tipo de casos.

«Los padres pensaban que de esta manera se iba a terminar la conducta hostigadora y lo cierto es que siguió incluso fuera del centro, y eso es lo que hizo que la familia denunciara». Los jóvenes seguían manteniendo un control sobre el acosado incluso en la calle, e intensificaron sus agresiones. El proceso, que ahora culmina con una condena por parte del Juzgado de Menores, arrancó hace un año.

Según Corvillo el adolescente ha sufrido daños por los cuales ha requerido ayuda psicológica. «Pero el mero hecho de denunciarlo y ponerlo en nuestro conocimiento como letrados y que la Fiscalía haya hecho su trabajo durante la instrucción el joven mejoró mucho y se empezó a sentir con mejor estado de ánimo». Durante el largo periodo de acoso escolar se vio afectado también a su rendimiento académico, algo que mejoró en cuanto cesaron los actos de violencia. «Ahora está contento y estable».

El abogado destaca el importante papel de la familia en este caso, por su perseverancia y por dar el paso hacia la denuncia. Respecto al rol del centro escolar la familia prefiere que no trascienda su posición. Además de las tareas socioeducativa que tienen que llevar a cabo los menores condenados, estos tienen una orden de alejamiento de un año respecto al chico acosado.

La muerte de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar en un colegio de Sevilla en octubre de 2025 hizo aflorar de nuevo la preocupación por el 'bullying' en las aulas. Alumnos extremeños de Secundaria, Bachillerato y FP protagonizaron el 28 de octubre una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel nacional. Este paro tuvo un seguimiento del 6%. Los alumnos participantes portaron pancartas en las que se podía leer «Justicia para Sandra», «no merecemos morir por ser diferentes», o «el respeto nos hace grandes, no al 'bullying', sí a la empatía».

En Cáceres funciona desde 2020 la Asociación contra el Acoso Escolar de la provincia de Cáceres, que atendió 54 casos durante sus tres primeros años de vida, según los datos aportados por esta organización. Empezó a funcionar el primer trimestre de 2021, en mitad de una pandemia que condicionó profundamente la vida cotidiana en las escuelas.

Temas

Cáceres