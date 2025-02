Condenado a 4 años por violar a una compañera de estudios «inconsciente» en Bilbao

Un joven de 30 años ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito de abusos sexuales con acceso carnal por violar a ... una compañera de estudios cuando la joven cayó inconsciente en la cama en su domicilio de Bilbao, después de haber estado bebiendo. Víctima y agresor estudiaban juntos una carrera en un campus de la Universidad Pública del País Vasco (UPV) y habían salido en grupo de fiesta.

Ocurrió en la madrugada del 23 de octubre de 2021 y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acaba de confirmar la condena de la Audiencia vizcaína. El fallo impide además al condenado ejercer cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante nueve años y fija un periodo de libertad vigilada de cinco años más, una vez que salga de prisión. El acusado tendrá que pagar una indemnización de 8.000 euros a la víctima por los daños morales.

Según el relato de hechos considerado probado, víctima, agresor y el resto de amigos salieron tarde de clase aquel día y tenían la intención de ir a una discoteca. Antes, pasaron por la casa de la joven para dejar allí las mochilas. Los jueces no dan credibilidad a la versión de él, según la cual, la chica le ofreció que se quedara a dormir en su casa ya que vivía en otro municipio y no tenía metro.

Fuerte intoxicación

En un momento determinado, la joven se sintió «mareada» y el acusado se ofreció a acompañarla a su domicilio. No se ha podido demostrar que existiera sumisión química, es decir, que «se hubiera vertido alguna sustancia en la bebida» para anular la voluntad de la víctima, como ella mantenía. Pero se da por hecho que sufría una fuerte intoxicación que anulaba su voluntad. Una vez en el dormitorio, ella se desplomó sobre la cama con la ropa y la chamarra puestas y se quedó dormida profundamente, detalla la resolución.

La sala considera que el procesado «se aprovechó de que la joven no era consciente de lo que sucedía a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales y mantuvo relaciones consumadas con ella en dos ocasiones». Mientras que, según él, los contactos fueron «voluntarios» por ambas partes, la chica asegura que no recuerda nada y, por tanto, «no estaba en condiciones de prestar consentimiento válido». Los testigos rechazaron que hubiera un acercamiento entre ellos durante la noche y, según el taxista que les llevó al domicilio, no hablaron en todo el trayecto por el «estado de somnolencia o afectación por el alcohol o alguna otra sustancia» de la chica.

Cuando despertaron a la mañana siguiente, segun public 'El Correo', ella fue al baño y sintió dolor en la zona abdominal. «¿Qué hemos hecho?», le preguntó. «Necesito que me aclares lo que pasó anoche porque la verdad es que no me acuerdo de nada y no paro de darle vueltas porque me he despertado con la ropa puesta y sin saber lo que había pasado. ¿Estaba consciente?», le escribió.

Cuando él la preguntó por whatsapp si se «cuidaba», en referencia a si tomaba anticonceptivos, ella se percató de todo, cortó la comunicación y, tras consultar con su entorno, decidió interponer una denuncia al sentir que había sido «abusada». El tribunal califica de «claro y coherente» y «mantenido en el tiempo» el relato de ella, mientras que el de él «no tiene corroboraciones claras y carece de consistencia o verosimilitud». «El acusado fue consciente de la incapacidad de la joven para decidir y se aprovechó de la situación», concluye la sala.