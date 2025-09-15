Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un cirujano bariátrico con una paciente con sobrepeso. AFP

Condena a una clínica privada por la muerte de un paciente tras una reducción de estómago

Un juzgado fija en 389.802 euros la indemnización para la familia del fallecido, que no recibió la asistencia postquirúrgica adecuada y sufrió una hermorragia interna que le costó la vida

R. C.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:14

El juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla condenado a la mercantil Grupo Activa Deporte y Salud S.L, que administraba una de las ... Clínicas Dorsia en Sevilla, a abonar a la familia de un paciente que falleció tras una intervención de reducción de estómago una indemnización de 389.802 euros, más intereses y costas, caso defendido por la asociación 'El defnesor del paciente'.

