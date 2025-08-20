Colillas, plásticos, envases: el viaje invisible de la basuraleza que acaba en playas y mares El 80% de la contaminación marina en España procede de la actividad humana en tierra firme

El 80% de la basuraleza marina procede de tierra firme, según el análisis de los residuos recogidos en España en los meses estivales entre 2020 y 2024 a través de eLitter y Marnoba, las dos herramientas de ciencia ciudadana desarrolladas por Paisaje Limpio y Vertidos Cero con la colaboración del proyecto Libera para la caracterización y análisis de residuos abandonados en entornos naturales.

Libera es un proyecto de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes y «pone el foco en el viaje invisible de la basuraleza que, cada año, transforma los paisajes naturales y llega hasta las playas y mares», señala en un comunicado la ONG ambiental.

El ranking de los residuos más frecuentes, elaborado a partir de los datos de eLitter (interior) y Marnoba (playa), confirma la tendencia: colillas (94.214), fragmentos de plástico y envases (48.526) ocupan los primeros puestos tanto en espacios naturales del interior como en el litoral español.

El mar es el último destino de una gran variedad de residuos generados por la actividad humana. Generalmente, el viaje comienza con el abandono de residuos en espacios naturales o zonas urbanas. A partir de ahí, intervienen factores como el viento, que pueden arrastrar estos residuos ligeros, como plásticos y envases, hacia lugares más alejados, donde, en ocasiones terminan en el alcantarillado urbano. Durante las lluvias, el agua arrastra los residuos por ramblas y barrancos, llevándolos a ríos y cauces naturales que desembocan en el mar.

A lo largo de este recorrido, los residuos se van fragmentando por la exposición al sol, la fricción, los golpes contra piedras u otros elementos del entorno, lo que favorece la aparición de microplásticos. Este proceso explica por qué en zonas interiores predominan los plásticos de mayor tamaño, mientras que en el entorno marino son más abundantes los fragmentos pequeños y residuos procedentes de actividades marítimas o agrícolas, explica SEO Birdlife.

Según el último estudio sociológico elaborado por Libera en 2024, solo el 29% de la población conoce la existencia de sanciones por abandonar residuos en la naturaleza. La cifra es especialmente baja entre los jóvenes, con un 5,6% en el grupo de edad de 16 a 24 años. Entre quienes tienen conocimiento sobre la existencia de estas sanciones, las multas son, con diferencia, la más conocidas, con un 72% de menciones.

Aun así, el apoyo a las sanciones es mayoritario en España, añade el comunicado. El estudio refleja que el 77% de los españoles reclama multas económicas como medida fundamental para reducir la basuraleza, seguidas de limpiezas en los entornos naturales y acciones comunitarias.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, contempla sanciones relevantes por abandonar residuos en espacios naturales, especialmente en zonas protegidas o cuando se pone en riesgo el medio ambiente. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción de 2.000 a 100.000 euros y hasta 600.000 euros cuando se trata de residuos peligrosos.

«La normativa actúa como elemento disuasorio y refuerza el compromiso hacia una sociedad más consciente y responsable con la conservación de nuestros entornos naturales», concluye el comunicado.