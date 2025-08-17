Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Emilio Chuvieco

Catedrático en la UAH y miembro de la RAC
«En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»

El académico alerta de que cada año aumentan los riesgos de que haya grandes fuegos por el abandono rural, el cambio climático y la sequedad de los montes

Almudena Santos

Almudena Santos

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:06

Emilio Chuvieco es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC). Referente ... internacional en el estudio de los incendios forestales y la teledetección, ha dedicado su carrera a investigar la relación entre territorio, clima y gestión ambiental.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  2. 2 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  6. 6 Las Lagunetas, el balcón del centro que resiste al calor
  7. 7 Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana
  8. 8 Las Torres planta su protesta en La Barra
  9. 9 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  10. 10 La viñeta de Morgan de este sábado 16 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»

«En los colegios habría que explicar qué hacer ante un incendio»