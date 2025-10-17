El Club de Golf Bandama celebra el sábado 1 de noviembre la fiesta a beneficio de las Escuelas Wara Wara en Sierra Leona Lo recaudado por las entradas del evento benéfico se destinará a la construcción de escuelas en zonas rurales de Sierra Leona

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 15:05 Comenta Compartir

El Club de Golf Bandama celebra el sábado 1 de noviembre la tradicional fiesta anual a beneficio de las Escuelas Wara Wara en Sierra Leona (EWW), organización de base comunitaria sierralonesa que opera fundamentalmente en la provincia de Wara Wara Bafodea y que tiene como objetivo seguir adelante con sus proyectos en la construcción de escuelas en zonas rurales de Sierra Leona y el apoyo a sus maestros en la universidad.

La cita es a partir de las 17.00 horas en el Real Club de Golf de Las Palmas, en la carretera de Bandama. La entrada tiene un precio de 15 euros para los adultos (los menores entran gratis) e incluye un aperitivo.

Cartel fiesta benéfica. C7

Fundada en 2012, Escuelas de Wara Wara centra sus proyectos en la construcción de escuelas y la formación de profesorado para facilitar un mayor y mejor acceso de los niños a la educación en Sierra Leona, uno de los países más empobrecidos de la Tierra según el Índice de Desarrollo Humano.

La provincia en la que trabaja cuenta con unos 48.000 habitantes y tiene graves deficiencias en infraestructura y comunicaciones. Para llevar a cabo la mejora de las escuelas y garantizar que los niños accedan a una educación de calidad como arma de lucha contra el subdesarrollo, EWW construye o repara escuelas, contando con el apoyo de la población local. Apoya también la formación de profesores locales para que obtengan el título oficial de maestros en la Universidad, vecinos del propio pueblo que enseñan a los niños a cambio de pequeñas cantidades de dinero que deben complementarlo con otras actividades, normalmente la agricultura.

La organización consigue el desarrollo de estos proyectos gracias a donaciones particulares, muchas de ellas obtenidas a través de fiestas benéficas como ésta que ahora celebran en Gran Canaria.

Temas

Golf

Desarrollo

Construcción