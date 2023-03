El Clínic de Barcelona anula 3.000 visitas y 150 operaciones por el ciberataque El centro hospitalario aún no sabe cuándo podrá volver a la normalidad, pero habla de «días»

El Hospital Clínic de Barcelona, el principal centro médico de Cataluña junto al Valle de Hebrón, ha anulado entre 2.000 y 3.000 visitas a los especialistas durante el día de hoy lunes y se ha visto obligado a postponer 150 operaciones no urgentes. El ciberataque contra su sistema informático, producido ayer domingo, no ha conseguido, no obstante, paralizar por completo la actividad del centro.

Según ha informado el director médico, Antoni Castells, el centro mantiene su actividad en el servicio de urgencias y los 800 pacientes que están hospitalizados están recibiendo una atención normal, eso sí, todo se hace de manera manual, sin el soporte informático, pues los profesionales no pueden acceder a la historia clínica de los pacientes. Los ictus y los infartos que se produzcan durante el día serán derivados a otros hospitales y no funcionará el servicio de radioterapia. El centro ha infformado que lleva 24 horas trabajando para intentar recuperar su sistema informático, pero sus responsables no se han atrevido a fijar un plazo de cuándo podrán restablecer la normalidad, si bien han hablado de que el problema puede persistir durante «días».

Responsables de la agencia de Ciberseguridad de la Generalitat y de telecomunicaciones han señalado que aún están valorando el alcance del ataque. Mossos d'Esquadra también están sobre la pista, pero de entrada ya han descartado que el ataque se produjera por un hacker instalado en el Estado español. Por ello, han apuntado que están colaborando con la Interpol.

El hospital notificó el ataque a las 11.17 de ayer. Se trata de un ataque tipo 'rasomware'. «No ha habido ningún ataque a la base de datos SAP del hospital y gracias a las copias de seguridad se podrá salvar mucha información», han apuntado desde el Govern. «Hemos identificado al adversario como una empresa de cibercrimen llamada Ransom House», han añadido. Este »adversario« ha »implementado técnicas de ataque nuevas», han señalado. De momento, no ha pedido ninguna cantidad económica a cambio, como suele ser habitual.