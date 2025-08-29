Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, es una de las mujeres afectadas. Reuters

Cierran otra página web en Italia para compartir fotos íntimas y manipuladas de mujeres, entre ellas Meloni

Con 700.000 usuarios, Phica.net publicaba imágenes sexuales sin consentimiento y contaba incluso con un área VIP de políticas y famosas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:07

Desde la primera ministra, Giorgia Meloni, a la líder de la oposición, Elly Schlein, pasando por políticas de los principales partidos, periodistas, actrices o ciudadanas ... anónimas. Son miles las mujeres que en Italia han sido víctimas de Phica.net, un portal de internet donde se publicaban fotos y videos obtenidos ilícitamente de sus víctimas que se modificaban o manipulaban para darles un contenido sexual y propiciar comentarios de tipo pornográfico o sexista. Había más de 700.000 personas suscritas a esta página web, que fue clausurada este jueves por sus impulsores tras la cascada de denuncias recibidas por la Policía Postal al destaparse su existencia una semana después de que saliera a la luz el grupo de Facebook 'Mia moglie' (Mi esposa), ya cerrado y en el que sus 32.000 usuarios intercambian imágenes íntimas de sus mujeres y novias.

