Científicos auguran que la acuicultura puede salvar la tierra

Un nuevo estudio del Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicos (NCEAS) de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, encontró que la cantidad de tierras necesarias para satisfacer las futuras necesidades de proteínas con animales acuáticos criados sería significativamente menor que si la producción ganadera terrestre satisficiera esas necesidades.

Esta investigación es el primer análisis sobre el uso del suelo de los sistemas alimentarios del futuro que se centra en la acuicultura, el sector alimentario de más rápido crecimiento del mundo, y ayuda a revelar su potencial papel en la conservación y la seguridad alimentaria, según señalan los propios investigadores, cuyo trabajo se publica en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Si bien la acuicultura puede añadir algo de presión porque, en última instancia, es un sistema de producción de alimentos, nuestro estudio demuestra que la cantidad relativa es minúscula en comparación con los animales de cría terrestres --afirma el autor principal Halley Froehlich, investigador postdoctoral en NCEAS--. La acuicultura no va a ser la principal amenaza para la alimentación y el uso de la tierra en el futuro. Es, y probablemente continuará siendo, ganado terrestre".

La producción acuícola depende de una cantidad de cultivos terrestres para la alimentación, posicionándola de manera única en la interfaz de los sistemas alimentarios acuáticos y terrestres. Para comprender sus implicaciones en el uso de la tierra, los científicos examinaron cuánta tierra se necesitaría para cultivar los siete cultivos más comunes utilizados para alimentar tanto al ganado terrestre como a los criados en tres escenarios para el año 2050, sintetizando datos de producción de alimentos de la FAO y otras fuentes científicas.