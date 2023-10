¿Qué hay tras la muerte de miles de leones marinos en Chile?

A principios de año se observó un «aumento repentino y pronunciado de varamientos y mortalidad» de leones marinos sudamericanos (Otaria flavescens) en las costas de Chile. Un «evento masivo e inusual». Hasta allí se desplazó incluso un equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) liderado por el patólogo y especialista en mamíferos marinos Antonio Fernández. Los resultados de la investigación acaban de ver la luz en un artículo publicado en Veterinary Quarterly y determinan que fue la gripe aviar la que mató a estos mamíferos.

«La principal relevancia que tiene esta investigación es que se ha recabado no solo el precedente estadístico sino que hemos ahondado haciendo trabajos epidemiológicos, moleculares, observaciones clínicas y patológicas. Es un trabajo excepcional de referencia mundial», asegura Mauricio Ulloa, coordinador científico de la Dirección Nacional de Sernapesca del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile y primer firmante del texto.

Chile ha sido «el único país que ha experimentado un brote de gripe aviar entre leones marinos de esta emergencia y magnitud», pero también ha afectado a las costas de Perú, Argentina, Uruguay y Brasil.

Varamientos entre enero y junio de 2023

Como señala el artículo, «sorprendentemente» entre enero y junio de 2023 «se notificaron un total de 4.861 eventos de varamiento que abarcaron 14.705 individuos, lo que representa un aumento del 1.983% anual (en medio año). De 2009 a 2019, la tasa de mortalidad entre los leones marinos sudamericanos varados fue del 27%. Sin embargo, en 2023, el 95% de los leones marinos varados fueron reportados como fallecidos, estas diferencias fueron estadísticamente significativas».

«El riesgo es que el virus mute y se convierta en un problema pandémico porque ya hay casos humanos» Mauricio Ulloa Coordinador científico de la Dirección Nacional de Sernapesca de Chile

«Lo ocurrido en Chile merecía un estudio más profundo y ahora debemos prepararnos porque muy probablemente con la llegada de la primavera y la nueva estación de verano es posible que las aves migratorias marinas, las que originalmente trajeron el virus, vuelvan y nadie sabe si volverá el mismo virus porque es un virus mutante, es versátil y tiene una capacidad enorme de saltar de una especie a otra, en este caso de un ave, a un mamífero. El riesgo es que se pueda transformar y se convierta en un problema pandémico porque ya hay casos humanos relacionados con gente que ha tenido un contacto directo o estrecho con aves de corral. Ahora, que se de en mamíferos marinos puede propiciar que sean fuente de entrada para otros mamíferos y la cadena de riesgo es mayor», advierte Ulloa.

¿Cómo se contagiaron los leones marinos?

El investigador explica que leones y aves marinas «comparten hábitat» alimentario ya que la dieta de ambas especies en las costas chilenas está «basada en sardinas y anchoetas» lo que no sucede en otras partes, como al sur del país, «donde los lobos marinos se alimentan de peces más grandes que no son atractivos para las aves y, por lo tanto, no se genera esa cohabitación alimentaria que pone el virus en medio».

«Al estar comiendo en el mismo lugar todos esos enjuagues bucales que se quedan en el ambiente marino» hizo posible el contagio, asegura Ulloa. «El virus es bastante resistente al agua y la temperatura. De ahí lo tomaron. La vía de transmisión de este virus se aleja de los cánones aerógenos de trasmisión. Es digestiva y eso está también comprobado. Las aves carroñeras como los buitres que no entran al agua, al picotear cuerpos de animales muertos en la playa se han infectado y perecido», señala.

Ampliar Científicos tomando muestras de uno de los leones marinos varados. C7

Preguntado por si la gripe aviar podría contagiar masivamente a seres humanos y ser «la próxima pandemia» como ha dicho Antonio Fernández, Ulloa asegura estar ««absolutamente de acuerdo» porque «estamos tratando con un virus fácil de mutar de una especie a otra» a lo que se suma «su resistencia al medio ambiente». A su juicio las autoridades de salud animal y conservación deben estar «24 horas al día y 365 días al año» vigilantes «para ver lo que va a suceder» en las próximas semanas con la llegada de la nueva estación ya que, el virus abunda, «puede haber mutado y ser más fácilmente asimilable por el ser humano».

«Este virus es muy adaptativo, rápidamente adaptativo. Llega desde otros lugares del planeta donde se ha reconocido como un virus aerógeno. Las aves tienen una temperatura corporal de entre 41y 43 grados, pero ha mutado a especies completamente no tradicionales como los mamíferos marinos y produce este grado de mortalidad. Como Servicio Nacional de Pesca de Chile estamos muy preocupados, debemos velar por la conservación y salud de la fauna marina».

El artículo, firmado también por Antonio Fernández, Naomi Ariyana, Ana Colom-Rivero, Carlos Rivera, Paula Núñez, Paola Sanhueza, Magdalena Johow, Hugo Araya, Juan Carlos Torres, Paola Gómez, Gabriela Muñoz, Belén Agüero, Raúl Alegría, Rafael Medina, Víctor Neira y Eva Sierra, señala «otras implicaciones» del estudio a considerar como son «el potencial de los leones marinos para actuar como fuente del virus para los humanos, la importancia parala conservación de la biodiversidad marina y la transmisión del virus a las especies de aves de corral».