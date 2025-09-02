¿Tenerife o La Palma? Se inicia el procedimiento para decretar la sede del Centro Nacional de Vulcanología Pedro Sánchez anunció en 2022 que se ubicaría en Canarias y las dos islas se disputan albergarlo

CANARIAS7 / Efe Las Palmas de Gran Canaria / Madrid Martes, 2 de septiembre 2025, 18:42

El Consejo de Ministros aprobó este martes el inicio del procedimiento para la determinación de la sede física del futuro Centro Nacional de Vulcanología, ante la que han mostrado interés tanto la isla de La Palma como la de Tenerife.

Así lo anunció la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo; «el objetivo es contar con un centro que favorezca la investigación científica y tecnológica y que permita la coordinación nacional en este ámbito», dijo.

Tanto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se refirieron en sus cuentas de X a este procedimiento para decretar la sede física del Consorcio Centro Nacional de Vulcanología. Según explican, se hará «mediante la tramitación de urgencia, con carácter previo a la creación de la citada entidad del sector público institucional estatal».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dijo que el anuncio es una «buena noticia para la descentralización» de la administración del Estado y valoró que el proceso se realiza por la vía de urgencia para acortar los plazos.

«Está abierto con transparencia a todos los lugares de España» que quieran presentar sus candidaturas y posteriormente habrá una comisión que establezca «razones objetivas para decidir el lugar más oportuno», contando también con la opinión de los gobiernos autonómicos, añadió el ministro canario.

En 2022 el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el centro científico tendría su sede en el archipiélago. «Será un centro de excelencia, de referencia internacional y va a estar en Canarias, que es donde le toca estar», afirmó días más tarde Diana Morant, ministra de Ciencia.

A partir de entonces se han postulado las islas de La Palma y Tenerife para ser sede del centro científico, con declaraciones institucionales de sus cabildos para lograrlo.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) se pronunció entonces abogando por que la sede principal del centro se ubicara en Tenerife, porque es la isla con mayor riesgo volcánico de España y en ella se erige el Teide, un volcán próximo a zonas densamente habitadas susceptibles de provocar un desastre.

Y, añadía, porque así se recoge en las decisiones unánimes de las cámaras legislativas (Senado 2005, Parlamento de Canarias 2006 y Congreso de los Diputados 2009) para la puesta en marcha de esta entidad auspiciada por el Estado.