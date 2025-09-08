La Palma y Tenerife irán de la mano para acoger el Centro Vulcanológico Nacional La sede principal estaría en El Paso y Tenerife contaría con una subsede

Efe Santa Cruz de La Palma Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:07 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha confirmado este lunes que las islas de La Palma y Tenerife han cerrado una propuesta conjunta para acoger el futuro Centro Vulcanológico Nacional (CVN) en la que La Palma será la sede principal administrativa y Tenerife contará con una subsede asociada a Involcan.

La propuesta se incluye en el proceso abierto por el Gobierno de España el pasado 2 de septiembre para la descentralización de organismos estatales, en este caso el Centro Vulcanológico Nacional.

«No se entendería que el centro de estudio de volcanes se destinara a otro lugar que no fuera Canarias, tanto por lo ocurrido en La Palma como por lo que sucede en el Teide», ha afirmado Sergio Rodríguez, tras recordar que ambas instituciones llevan meses trabajando en un convenio que refuerza las opciones de Canarias en esta concurrencia estatal.

La candidatura, explicó Rodríguez, busca evitar duplicidades y apoyarse en la experiencia ya acumulada en la investigación, «con el planteamiento de que la sede administrativa esté en nuestra isla y que la subsede aproveche el trabajo desarrollado por Involcán en Tenerife, justo lo contrario de lo que ocurre con el Instituto de Astrofísica de Canarias».

El convenio contempla la colaboración del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y del propio Involcan, ambos dependientes del Cabildo de Tenerife, junto al conocimiento científico generado en La Palma.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, que ya había señalado en los decretos de reconstrucción un terreno en El Paso, adquirido por el ayuntamiento, como emplazamiento para el centro.

Rodríguez destacó que la propuesta conjunta garantiza una candidatura más sólida que si cada isla concurriese por separado y adelantó que el objetivo es presentar la documentación «cuanto antes», dado que la resolución deberá producirse este mismo año.