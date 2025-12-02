La Palma será la sede física del futuro Centro Nacional de Vulcanología El Gobierno elige la isla como ubicación principal del Consorcio, complementado por el ecosistema científico de Tenerife, para impulsar una referencia mundial en investigación y gestión del riesgo volcánico

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la designación de La Palma como sede física del futuro Consorcio Centro Nacional de Vulcanología, una infraestructura estratégica que estará complementada por el ecosistema científico e innovador de Tenerife. La decisión pone fin al proceso iniciado en septiembre y supone un paso decisivo para la puesta en marcha de un centro llamado a convertirse en referente internacional en conocimiento, investigación y prevención de riesgos volcánicos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuyo departamento ha tramitado el expediente, celebró el acuerdo y destacó que «hoy se resuelve la ubicación de una infraestructura que fue solicitada en 2021 para Canarias y que se convertirá en un referente mundial de conocimiento, estudio científico y prevención de riesgos, al estar localizada en una zona con actividad».

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, subrayó que el centro permitirá «integrar datos, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones», actuando como referencia técnica en todo el país. Además, recordó que el modelo de consorcio con Canarias «garantiza corresponsabilidad y arraigo territorial, en línea con la apuesta del Gobierno por una ciencia descentralizada».

La creación del Centro Nacional de Vulcanología fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y su Consorcio estará integrado al 50% por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. El proceso de selección ha seguido lo establecido en el Real Decreto 209/2022, que regula la determinación de sedes físicas de entidades del sector público institucional estatal.

Tras la publicación de los criterios de selección en el BOE el 24 de septiembre, se abrió un plazo de un mes para la presentación de candidaturas. El 24 de octubre se recibió una única propuesta, presentada conjuntamente por los cabildos de La Palma y Tenerife, que finalmente fue avalada por la Comisión Consultiva el 1 de diciembre y elevada al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

El Gobierno destaca que Canarias es el único territorio español con vulcanismo activo y una larga experiencia en gestión del riesgo volcánico, como demostró la erupción de Tajogaite en 2021. Por ello, la ubicación del centro ofrece oportunidades únicas para la investigación científica y social sobre el terreno, así como para avanzar en planificación de emergencias, comunicación del riesgo, protección civil y ordenación territorial.

La candidatura aprobada permitirá, según el Ejecutivo, situar a España como líder mundial en gestión integral del fenómeno volcánico en regiones activas, reforzando la cooperación científica, impulsando el intercambio de conocimiento y contribuyendo al desarrollo sostenible de las zonas volcánicas.