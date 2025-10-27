El nuevo plan rector del Teide genera rechazo entre científicos y grupos conservacionistas El Gobierno canario sigue tramitando el documento que cuenta con la desaprobación del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el CSIC y la Universidad de La Laguna

Imagen de archivo de la saturación de visitantes en las cañadas del Teide.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Colectivos ecologistas y grupos de estudio y conservación de Canarias han remitido una carta al Consejo de la Red de Parques Nacionales solicitando la emisión de un informe desfavorable al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, promovido por el Gobierno canario, y la paralización inmediata de su tramitación.

Las entidades firmantes denuncian que el documento constituye «una grave regresión en materia de conservación» y contradice los principios fundamentales de la Ley de Parques Nacionales y el Plan Director de la Red.

En la reunión del Patronato del Parque Nacional del 29 de septiembre, los representantes científicos, técnicos y conservacionistas -incluidos los del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el CSIC y la Universidad de La Laguna- votaron en contra del nuevo PRUG. El propio director del parque se abstuvo, reconociendo que el texto «no era el adecuado para la conservación de los valores del parque».

Pese a ello, el Gobierno de Canarias mantiene la tramitación del plan, justificándose en «razones de índole sociopolítica».

Los colectivos recuerdan que el principio de no regresión ambiental obliga a mantener y elevar la protección ya alcanzada. Sin embargo, el PRUG del Teide relaja prohibiciones, permite actividades de alto impacto y abre vías para la privatización de servicios, advierten.