«Todavía hay niñas que necesitan saber que existimos»

Dánae Pérez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de febrero 2025, 22:55 Comenta Compartir

«Decidí estudiar Ingeniería Naval cuando descubrí la profesión en un listado. Me dije: '¡Ah, esto existe!', pero no fue hasta tercero o cuarto de carrera que conocí a una mujer ingeniera naval. Ni siquiera tenía profesoras que lo fueran». Son las palabras de África Marrero del Rosario, de 32 años, doctora en la disciplina y gestora de innovación en la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). Marrero acusó desde que se adentró en esta rama científica la falta de referentes femeninos, una figura que le inspirase, le abriese camino y le permitiera descubrir lo que hoy en día es su pasión.

La reflexión llega precisamente desde las instalaciones de Plocan, en un debate a cuatro junto a otras tres compañeras con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.

Silvana Neves, doctora en Biología, natural de Portugal y de «40 y pico» años, señala que, en su caso, «no sintió la falta de referentes», pues contaba con la figura de Jane Goodall. «Yo no acabé estudiando monos, sino delfines», ironiza la también Responsable de Investigación en Observación y Restauración Marina de la Plataforma.

Para Verónica Arnone, de 30 años, doctora en Oceanografía y científica tecnóloga en Plocan, hacen falta más referentes femeninas «cercanas». Reclama una mayor presencia de profesoras en las diferentes disciplinas científicas, que arrojen luz sobre incertidumbres tan mundanas como qué estudiar o en dónde.

El grupo de científicas de la Plocan debate sobre el papel de la mujer y la niña en la ciencia. C7

Otra huérfana de inspiraciones femeninas fue Mariona Casamayor Font, de 39 años, doctora en Oceanografía y Cambio Global y responsable del Proyecto Delta sobre el volcán de La Palma, quien, sin embargo, celebra los pequeños avances que se están dando. «El simple hecho de ponerle el nombre de una científica a un barco ya otorga mayor visibilidad y llama a la curiosidad de buscar quién era o qué ha hecho», ejemplifica.

Las cuatro coinciden en que no lo han tenido ni más fácil ni más difícil que los hombres a la hora de acceder a los estudios científicos y vivir de la ciencia. «Yo quiero pensar que si eres bueno, da igual el género, que estoy donde estoy porque soy buena en lo que soy, no porque soy mujer o porque estoy llenando una cuota», sintetiza Silvana Neves.

Como mujeres y científicas, están de acuerdo en que la maternidad, más concretamente durante el proceso de gestación, puede ser conflictiva para el desarrollo de sus carreras. «Todavía vivimos en una sociedad patriarcal con todas sus herencias y como mujeres científicas seguimos teniendo limitaciones. Por ejemplo, puede coincidir que te plantees ser madre cuando más necesitas trabajar en publicaciones. Un hombre que va a ser padre no para, pero una mujer, si su embarazo lo requiere, sí. Afortunadamente se está trabajando en mejorar todas estas cuestiones, pero para hacerlo todavía más es importante la visibilización», apostilla Mariona Casamayor.

Silvana Neves, la única madre del grupo, confirma que su dinámica de trabajo cambió durante su primer embarazo, cuando tuvo que sustituir los viajes al norte de Europa para estudiar a los grandes cetáceos por labores en el laboratorio. En su trabajo actual asegura que le ofrecen facilidades para conciliar, pero que en otros anteriores fue víctima de 'praxis' cuestionables tras convertirse en madre.

Poco a poco, gracias a la evolución social y a las políticas de Igualdad, la paridad en la rama científica es cada vez mayor. De acuerdo con el informe 'Científicas en Cifras 2023', las mujeres representan el 42% del perfil investigador en España, un porcentaje que, si bien, disminuye al 31% en el sector empresarial.

En el caso concreto de Plocan, su plantilla está compuesta por 62 trabajadores, 33 mujeres y 29 hombres. De estos, 40 son personal científico y la paridad es total, 20 y 20. Algo que, según el organismo, se repite en los cargos con responsabilidades, con 10 hombres y 10 mujeres.

Las expertas reunidas en Plocan rechazan la idea de desigualdad de género en el ámbito científico, aunque consideran necesario que se siga celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. «Yo, por mi entorno, he sido afortunada, pero cuando vivía en Barcelona y nos íbamos a colegios de la periferia, veías realidades muy distintas. Ahí sí es importante que me vean, porque si no, no existo. Que esas niñas sepan que pueden ser algo diferente a lo que les imponen», enfatiza África Marrero.

Silvana Neves da un paso más allá y considera que, hoy más que nunca, hace falta reivindicar la ciencia como tal y formar a cuantos más científicos o científicas mejor: «Da igual niño o niña, hay que incentivar el camino hacia la ciencia. Tenemos el problema del cambio climático y hay quien dice que es un invento».

Verónica Arnone, por su parte, celebra las oportunidades que se brindan al estudiantado durante su formación, a través de las becas y ayudas: «Para acceder a ellas hay que cumplir unos requisitos, por lo que invito a los jóvenes a apretar fuerte y estudiar desde el principio».