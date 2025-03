Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las guerras y movimientos expansionistas tienen un nuevo objetivo; conquistar las tierras raras. El geólogo José Mangas trabaja para localizar y estudiar en Canarias estos metales de los que Europa carece. Este déficit, en su opinión, nos pondrán a los pies de los principales productores; países con regímenes autoritarios como China, Rusia y, en un futuro, Estados Unidos, si Donald Trump sigue al mando.

– Las tierras raras que están detrás del afán expansionista de Trump. ¿Qué son y por qué son tan apreciadas?

– Las tierras raras son 15 elementos de la tabla periódica, que tienen características físicas y químicas muy parecidas y similares, por eso se aglutinan en el mismo grupo de las tierras raras, que es el grupo de los lantánidos. En la tabla periódica aparecen dentro de los metales. Estos 15 elementos se utilizan, casi todos, para los componentes de la transición energética: la digitalización, los ordenadores, tabletas, tecnologías de energías renovables, las pilas de combustible... Se utilizan superaleaciones con ciertos elementos de las tierras raras en los catalizadores para refinar petróleo, para aditivos para diésel, imanes o aleaciones de metales, en la industria cerámica, el vidrio, la óptica... Se emplea en la tecnología de todas las energías renovables y la Unión Europea quiere que en 2050 que no se consuma nada de hidrocarburos fósiles. Hace unos 30 años, se empezaron a utilizar en teléfonos, ordenadores, en muchos aparatos... Y son escasos porque no están en todos los sitios, sino solamente en ciertos lugares. Ese es el problema, que las tierras raras se consideran elementos críticos.

– ¿Por qué son escasos?

– No todos los países tienen estos elementos críticos, estos 15 elementos de la tabla periódica. Tiene un alto valor económico y están en yacimientos minerales de ciertos países que controlan, por un lado, la explotación del recurso de estos elementos de las tierras raras, y también la industria de tratamiento mineral para sacar esos elementos químicos de los minerales que los contienen, para después vendérselos a la industria que la emplea en la fabricación de muchas cosas como las que he comentado.

– El país que ha desarrollado más esa explotación es China, pero, ¿dónde están los yacimientos más importantes del mundo?

– Tenemos un yacimiento en Estados Unidos, en Rusia hay dos, Khibiny es uno de ellos, y el otro se llama el complejo de Lovozero. En China hay cuatro yacimientos en explotación, siendo más importante Bayan Obo. Luego tenemos otro en el sur de la India, Chavara. En Australia tenemos otro. En total, tenemos nueve en explotación. Lo que sí hay es varias decenas de proyectos de investigación en muchos países que saben que pueden tener recursos mineros, como Rusia, Mauritania, Marruecos, del sur de África en Sudáfrica, Angola, Namibia. En Asia, en Vietnam y Camboya. En Europa no se ha avanzado en este sentido nada. No hay minas activas ni proyectos de explotación avanzados. Europa se ha quedado atrás porque no tenemos ahora ninguna explotación activa, los únicos que hay indicios mineros, o yacimientos mineros que están en fase de investigación están en Escandinavia; en Suecia y Finlandia. Solamente hay pequeños indicios mineros que se están empezando a explorar y a investigar ahora en España y Portugal. En España sabemos que hay tierras raras en Galicia, en el Monte Galiñeiro, y en Ciudad Real en el yacimiento de Matamulas.

– ¿Canarias se ha explorado?

– En Canarias, las dos universidades públicas –la Universidad de la Palma de Gran Canaria y la Laguna– hemos analizado Gran Canaria y Fuerteventura y hemos empezado a estudiar La Palma, y nos quedaría La Gomera y Tenerife, y las aguas de alrededor de Canarias, que son 200 millas náuticas, donde aparecen una veintena de montes sumergidos que también tienen tierras raras y otros elementos críticos y estratégicos –como el cobalto, el cobre, el níquel y el arsénico– en lo que serían las costras de manganeso polimetálicas.

– ¿Y qué dificultades plantea la extracción de tierras raras?

– China tiene el mercado porque, además de cuatro yacimientos, tienen industrias de tratamiento mineral. Es decir, tienen que atacar por procesos químicos y físicos el mineral para poder sacar esos elementos químicos. Ellos tienen tecnología adecuada para extraer esos elementos químicos de ciertas rocas.

– La proporción que se extrae es muy pequeña, ¿no?

– Cada yacimiento mineral presenta unas leyes de abundancia; la concentración de esos elementos de las tierras raras o de cualquier mineral crítico. Los que están activos ahora, que puede ser, por ejemplo, el de Australia, que es el Mount Weld, o el de Estados Unidos, que es Mountain Pass, o los de Rusia, todos presentan concentraciones que son muy superiores a las de las rocas normales de la corteza terrestre, donde hay una concentración de unos 100 o 150 gramos por cada 1.000 kilos, con independencia de que sea roca de la península Ibérica o de Groenlandia. Esos 100 o 150 gramos es el peso equivalente a una lata de conservas. Pero las minas de Estados Unidos, las de China o las que se están estudiando en Brasil, Canadá, Escandinavia o en la India aumentan la concentración de tierras raras de 100 gramos por tonelada 100 veces, 500 veces, hasta 600 veces. De tal manera que estos yacimientos que están ahora activos presentan concentraciones de 30 o 60 kilos de tierras raras por cada 1.000 kilos, como pasa en la mina famosa de Bayan Obo. Ahí tenemos concentraciones de 60 kilos de tierras raras por cada 1.000 kilos.

– ¿Y en Canarias?

– En la ULPGC nos hemos dedicado a la exploración mineral; la búsqueda de tierras raras en las rocas del archipiélago, tanto las subaéreas como las submarinas, y la ULL, como son físicos y químicos, han trabajado en buscar aplicaciones de las tierras raras en campos diversos, como identificar billetes falsos o usarlas en láseres o fibra óptica... Llevamos diez años trabajando y hemos visto una serie de rocas que contienen concentraciones que pueden ser interesantes. En todo lo que sería el oeste de Fuerteventura, desde el barranco de Esquinzo hasta el Campo de Tiro de Pájara, aparecen unas rocas que se llaman carbonatitas y rocas ígneas félsicas, como sienitas, traquitas o fonolitas, que presentan concentraciones interesantes. Las carbonatitas de Fuerteventura presentan 100 veces de abundancia de tierras raras superior a la concentración media de la Tierra; 10 kilos por tonelada. En las rocas ígenas félsicas, sienitas y traquitas, ahí tenemos concentraciones que andan de un kilo por tonelada de roca, así que tenemos concentraciones 10 veces superiores que la media de la corteza. Hemos hecho investigación básica y aplicaciones científicas, con varios artículos en revistas extranjeras donde exponemos el trabajo realizado en los últimos 12 años. Hemos publicado trabajos sobre Gran Canaria y Fuerteventura y ahora va a salir una tesis doctoral sobre los montes sumergidos canarios.

– El Gobierno español desempolvó esta semana la Ley de Minas para prepararse de cara a la exploración de tierras raras en España, ¿hay posibilidades de explotar este recurso?

– El indicio mineral más estudiado y que está solo pendiente de autorización por las administraciones públicas es justamente el yacimiento de Matamulas, en Ciudad Real. Allá se conocen las reservas de monacita, un fosfato de tierras raras. El yacimiento de Galicia, el monte Galiñeiro, está en pañales. Y en Canarias, también. Lo que hemos estudiado las universidades canarias necesita mucha más investigación por parte de empresas mineras. Falta mucho trabajo por delante. El único yacimiento que se podría explotar sería el de Matamulas, un yacimiento secundario asociado a placeres aluviales; depósitos originados con la erosión de las rocas y acumulados en los fondos de los barrancos. Podría dar una cantidad de tierras raras suficiente para abastecer los próximos años a toda Europa. Serían lo que llamamos tierras raras ligeras: lantano, cerio, praseodimio, neodimio y europio.