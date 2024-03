Un informe europeo alerta de los graves riesgos para Canarias del cambio climático

Más fenómenos extremos como ciclones tropicales, olas de calor en tierra y marinas e intensificación de los incendios forestales son algunos de los riesgos que el Canarias y el resto de los territorios de la Macaronesia -Azores, Cabo verde, Madeira e Islas Salvajes-, están expuestas de «forma crítica», pero empeorarán no solo en las islas sino en Europa, «incluso en escenarios optimistas de calentamiento global, y afectarán a las condiciones de vida». Es lo que advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente (Aema) que publica por primera vez el informe Evaluación Europea del Riesgo Climático (Eucra por sus siglas en inglés).

«El informe nos viene a decir lo que estamos viendo en la Comunidad canaria desde hace mucho tiempo porque, afortunadamente, nuestros datos científicos son sólidos y contundentes. La Macaronesia es la zona más vulnerable de Europa, no solo por el aumento de las temperaturas de la atmósfera, la tropicalización de las aguas y su acidificación, sino que se evidencia cómo repercute en el ecosistema, en la dinámica de los ciclones tropicales, las calimas persistentes desde 2020 porque el anticiclón de las Azores se desplaza hacia el este y la calima es más densa y con más cantidad de partículas», señala Aridane González, investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul.

Llegarán especies de aguas más cálidad

Según este informe las olas de calor en el archipiélago irán de moderadas a extremas evidenciando una clara «tropicalización» de la región y con ello, «la llegada de especies de algas, peces y cangrejos que normalmente viven en aguas más cálidas» lo que supone «un claro riesgo para la biodiversidad». Los incendios forestales serán más habituales -cabe recordar que por primera vez el Gobierno canario decretó este año la prealerta por incendios en un mes de enero afectando a todas las islas menos Lanzarote y Fuerteventura. Pero también las islas sufrirán más ciclones y tormentas tropicales, como Hermine en 2022, que activó la «alerta máxima» y causó inundaciones, cortes de carretera, desprendimientos y cancelación de vuelos en las islas.

«Es muy relevante que la Agencia Europea de Medio Ambiente le diga a la Comisión Europea que ya no hay espera, que estamos hablando de cuestiones muy importantes algunas de las cuales no sabemos si tienen retorno. Ahora la Comisión Europea tiene no solo estudios científicos sino un informe propio advirtiendo de que el cambio climático no solo afecta al clima, sino que impacta en la economía, en la agricultura, en la pesca...» resalta González.

Efecto sobre el turismo

Las olas de calor marina reducirán la productividad de las especies de flora marina, disminuirán las precipitaciones al tiempo que el aumento del nivel del mar afectará no solo a infraestructuras sino a los transportes. «La región puede perder su atractivo para los turistas si su biodiversidad disminuye» o si las playas pierden zona de arena, advierte el informe.

Con la Eucra la Agencia Europea de Medio Ambiente intenta que se «identifiquen las prioridades» para la adaptación al cambio climático. «Algunos de esos impactos ya los estamos sufriendo. Y, en el mejor de los escenarios, a corto plazo (2040) van a ser mucho más importantes». El informe advierte también de los efectos sobre la salud humana y su relación con la planificación urbanística y la legislación laboral.