La Luna en Canarias vuela alta este año (y no volverá a estarlo hasta 2043) El lunasticio mayor es un evento astronómico que ocurre solo cada 18,6 años, momento en el que el satélite alcanza su punto más alto en la esfera celeste, explica el IAC

El blog del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha publicado este miércoles un artículo divulgativo que explora «un fenómeno astronómico fascinante y poco conocido que está siendo particularmente visible en Canarias», el lunasticio mayor.

Con tan solo dos semanas de diferencia, la Luna pasa de estar muy alta en el cielo a despegarse poco del horizonte sur. ¿Cómo es posible? ¿Es esto habitual?, se pregunta el IAC. «Encontrarse a latitud 28 (Canarias) en un planeta inclinado 23.5 grados respecto a su órbita alrededor del Sol, junto con un satélite cuya órbita está inclinada aproximadamente 5 grados, no deja de ser una casualidad. Pero esta casualidad hace que solo en contadas ocasiones, cada 18,6 años, la Luna cruce el cielo de Canarias prácticamente por su vertical», explica el centro científico.

«Más al norte (latitudes 29 norte o superiores, como en la península ibérica), la Luna nunca cruzará el meridiano por el norte celeste, mientras que más al sur este fenómeno es algo corriente, más habitual cuanto más cerca del ecuador terrestre (el fenómeno es simétrico en el hemisferio sur)», destaca el artículo.

Y añade: Dos veces al año solemos nombrar el solsticio (de verano y de invierno) para definir los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor desplazamiento hacia el norte o el sur en la esfera celeste. En el caso de la Luna, esta posición extrema se denomina lunasticio, y se da cada dos semanas aproximadamente. Pero a diferencia del Sol, que siempre alcanza ±23.5 grados, la Luna se desplaza gradualmente entre ±18.4 grados (lunasticio menor) y ±28.7 grados (lunasticio mayor) cada 9,3 años (en un ciclo de 18,6 años).

«Este año es uno de esos en el que pudimos apreciar un desplazamiento máximo, en particular el 7 y el 22 de marzo, que alcanzó desde los 28.7 a los -28.7 grados, respectivamente, en relación con el ecuador celeste. Esto significa que cruzó el meridiano celeste por la vertical en el primer caso, y no se elevó más de 32 grados sobre el horizonte sur en el segundo. El proceso seguirá siendo significativo durante todo el año, disminuyendo paulatinamente la amplitud hasta alcanzar el próximo lunasticio menor en 2034», añade el IAC.

Durante este periodo, la Luna ha cruzado (y seguirá cruzando) el meridiano por el norte en tan solo 26 ocasiones, lo que representa menos del 0.4% del total.

Para los que «sienten curiosidad»: los próximos pasos serán el 12 de octubre a las 06.39, el 29 de enero de 2026 a las 22.29 y el 25 de febrero de 2026 a las 20.19. Hasta 2043 no volverá a pasar la Luna tan alta en el cielo. Definitivamente, el cielo no es inmutable, solo que va a su ritmo.

Cabe señalar que los lunasticios son eventos astronómicos bastante evidentes para quien observa el cielo con atención. Los lunasticios mayores suponen una diferencia en la altura de la Luna de unos 57 grados en tan solo dos semanas, mientras que en los menores es de 36 grados. Este conocimiento era bien conocido por civilizaciones antiguas, tales como los babilonios o los griegos. Hoy, la mayoría de la población desconoce fenómenos como este.

