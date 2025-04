Jane Goodall lanza un mensaje de esperanza en el Festival Starmus de La Palma

Efe Santa Cruz de La Palma Sábado, 26 de abril 2025, 17:00 Comenta Compartir

La etóloga y primatóloga británica Jane Goodall aseveró este sábado que «el genocidio en Gaza» le quita el sueño por las noches, al igual que otros conflictos como la guerra en Ucrania o la crisis humanitaria en Sudán. Así lo expresó Goodall en su conferencia en el Festival Starmus que reúne en La Palma a premios Nobel y científicos líderes en sus áreas.

La conservacionista, sin embargo, lanzó un mensaje de esperanza y está convencida de que «todo eso pasará y venceremos» de la misma manera que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. «Vi cómo triunfamos frente a los nazis y tengo esperanza de que todo esto desaparecerá», dijo Goodall.

Le etóloga preguntó al principio de su intervención si el comportamiento violento de los chimpancés y gorilas macho, que luchan por el dominio de sus comunidades, se hacen los fuertes y se golpean en el pecho, «recuerda a algún político de hoy en día».

La investigadora repasó su carrera y recordó, por ejemplo, la influencia de su madre y señaló que la curiosidad y no lograr las respuestas correctas fácilmente es la semilla de cualquier científico.

«Tengo 91 años, he estado en este planeta mucho tiempo. Con 10 años decidí que mi sueño era ir a África, vivir con animales salvajes y escribir al respecto, pero todo el mundo me decía que no tenía dinero, que solo era una chica o África era peligroso. Pero mi madre me animó a buscar la manera», rememoró.

Agregó que los chimpancés son parecidos a los humanos, pues se acarician, hacen herramientas, se relacionan entre ellos con cariño y las familias siguen juntas hasta 60 años. «También tienen un lado oscuro y brutal, son capaces de atacar y dañar a otros individuos para causar la muerte e incluso tienen capacidad para crear una suerte de estado de guerra», dijo.

Sobre los días que pasó en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, afirmó que fueron los mejores de su vida: «Aprendí sobre los chimpancés, creé una estación, pasé horas en la selva aprendiendo el complejo ecosistema, donde todo tiene su papel, y forjé una conexión espiritual con la jungla», apuntó.

Cuando tomó conciencia de que Gombe estaba siendo destruido por las comunidades locales en un intento desesperado por sobrevivir y conseguir dinero, se dio cuenta de que la única manera para pararlo era un enfoque 'holístico' de la mano de esas mismas comunidades locales, con esfuerzo para que pudieran subsistir sin necesidad de destrozar la selva.

Gestos individuales, cambios colectivos

Respecto al futuro del planeta en el contexto de la crisis climática, Goodall expresó que desde la Revolución Industrial se está hurtando el futuro al planeta y a las generaciones más jóvenes.

«Y lo seguimos haciendo aun ahora. Pero no es verdad que no se pueda hacer nada al respecto. Cada uno de nosotros tiene un impacto cada día y debe tomar una decisión sobre qué tipo de impacto va a tener en el mundo», reflexionó la etóloga.

Así, defendió que la naturaleza es especialmente resiliente y que con algo de tiempo y «un poco de ayuda» regresa a ser tan preciosa como antes de destruirse.