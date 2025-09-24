Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma Involcan difunde una imagen lograda a través del análisis de 17.000 seísmos y que muestra con detalle la estructura interna situada bajo el cráter

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), junto a centros de investigación nacionales e internacionales, ha conseguido obtener una imagen inédita del interior del volcán Tajogaite, en La Palma, justo después de la erupción de 2021. Se trata de la primera vez que se logra estudiar con tanto detalle la estructura interna de un volcán monogenético recién formado.

El trabajo, liderado por el investigador Sergio Gammaldi, del Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha sido publicado en 'Geophysical Research Letters', una de las revistas de mayor prestigio en el ámbito de la geofísica, según informó Involcan a través de sus redes sociales.

Oportunidad única tras la erupción de 2021

La erupción del Tajogaite, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días, fue una de las más intensas registradas en Canarias en los últimos siglos. A pesar de su enorme impacto en la población y el territorio, ofreció a la comunidad científica la posibilidad de estudiar en tiempo real el nacimiento y evolución de un nuevo edificio volcánico.

A diferencia de otros entornos volcánicos, La Palma se caracteriza por un vulcanismo monogenético: cada erupción crea un cono nuevo en un punto diferente de la superficie. Hasta ahora, no existían estudios detallados sobre la estructura interna de un volcán de este tipo inmediatamente después de su formación.

Tecnología para mirar bajo el cono

Para la investigación se empleó tomografía sísmica con terremotos locales, una técnica que permite reconstruir imágenes tridimensionales del subsuelo. Gracias a una red de 17 estaciones sísmicas instaladas en torno al Tajogaite, se registraron miles de microsismos provocados por la contracción de las rocas y la liberación de gases del magma en enfriamiento.

Posteriormente, más de 17.000 señales sísmicas fueron procesadas mediante algoritmos de deep learning, lo que permitió identificar con precisión las ondas P y S y generar modelos de velocidad. Estos modelos mostraron contrastes reveladores: en zonas superficiales, la baja relación Vp/Vs apunta a rocas porosas saturadas de gas o vapor, mientras que en mayor profundidad los valores sugieren la presencia de fluidos líquidos. El estudio también identificó el conducto principal por el que ascendieron magma y gases durante la erupción.

Claves de futuro

Los resultados ofrecen la primera 'radiografía' del interior de un volcán monogenético joven y muestran cómo se forma rápidamente un sistema hidrotermal tras una erupción. Estos hallazgos son esenciales para mejorar la predicción y el monitoreo de futuros episodios volcánicos, tanto en Canarias como en otras regiones volcánicas del planeta.

El proyecto ha contado con la participación del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el INGV (secciones de Nápoles y Catania), la Universidad de Ginebra (Suiza), el Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics (Rusia), la Universidad de Granada y la empresa suiza Invert Sàrl.

La investigación ha sido posible gracias a los proyectos europeos VOLRISKMAC II, cofinanciado por el Programa Interreg MAC 2014-2020, y Cumbre Vieja Emergencia, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.