Guía para ver las perseidas (a pesar de la luna): se llegará a 25 meteoros por hora El brillo del satélite, además de la calima, desluce este año la lluvia de estrellas más esperada. El máximo de las lágrimas de San Lorenzo se produce la noche de este martes y el IAC explica cómo observarlas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 19:14 Comenta Compartir

El máximo de las perseidas se aproxima, pero ¿será este un buen año para ver en Canarias la lluvia de meteoros más popular del verano? La cercanía de la luna llena complicará la observación, además de la calima, pero el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) da unos consejos para disfrutar al máximo de las lágrimas de San Lorenzo, un espectáculo ´único en el cielo.

¿Cuándo ver las perseidas?

Aunque esta lluvia de estrellas está activa desde mediados de julio hasta finales de agosto, el pico de actividad de las perseidas se espera en la noche del 12 de agosto. El mayor problema que enfrentaremos este año es la luz de la Luna, que estará muy cerca de su fase llena. Su brillo dificultará la visión de los meteoros más débiles, por lo que las tasas de meteoros observables se reducirán drásticamente.

Mientras que en años favorables se pueden llegar a ver entre 50 y 100 perseidas por hora en cielos oscuros, este año se estima que la cifra no superará los 25 meteoros por hora.

El radiante de las Perseidas

Cada lluvia de estrellas recibe su nombre de la constelación en la que se encuentra su radiante, que es la región del cielo de la que parece que proceden los trazos luminosos por un efecto de perspectiva.

En el caso de las perseidas, el radiante se encuentra en la constelación de Perseo, que a mitad de agosto ya está sobre el horizonte tras la puesta de Sol en la Península Ibérica y, si observamos desde Canarias, aparecerá en el cielo una hora después del ocaso. A medida que avanza la noche, el radiante va subiendo en el cielo, por lo que las perseidas suelen verse mejor en el hemisferio norte durante las horas previas al amanecer, que es cuando el radiante está más alto en el cielo.

El mejor momento para la observación

Este año el brillo de la Luna lo cambia todo. El mejor momento para ver las perseidas será al anochecer y antes de que salga la Luna por encima del horizonte o mientras se encuentre muy baja en el cielo. En España, esto será aproximadamente entre las 22.00 y las 23.00 horas de la noche del máximo, el 12 de agosto.

En las noches siguientes al pico de actividad, la Luna irá apareciendo sobre el horizonte unos 30 minutos más tarde cada día, por lo que tendremos un rato más de oscuridad para ver los meteoros menos brillantes. Eso sí, cuanto más lejos observemos del 12 de agosto, menor será el número de meteoros por hora que podremos ver.

¿Hacia dónde mirar?

En realidad, las perseidas pueden verse por todo el cielo, así que lo mejor es dirigir la vista hacia una región oscura y despejada, lejos de la Luna si está ya sobre el horizonte, y no directamente hacia arriba ya que la actividad es mayor a menor altura.

Al comienzo de la noche, cuando la Luna aún no esté en el cielo o esté baja, el radiante estará en dirección noreste (NE), por lo que para ver los meteoros de mayor duración y que tienen un mayor recorrido en el cielo (que suelen ser los más impresionantes), lo mejor es mirar en dirección opuesta al radiante, es decir, hacia el suroeste (SO).

Si prefieres mirar hacia el radiante en la constelación de Perseo, verás cómo las Perseidas se desplazan en todas direcciones, pero solo verás los meteoros más cortos.

Consejos para una observación exitosa

Encuentra un cielo oscuro y despejado. Aléjate de las luces de la ciudad y de obstáculos como edificios, árboles o montañas. No es necesario subir a gran altura, cualquier lugar con poca contaminación lumínica y vistas despejadas, como una playa o zona de costa, puede ser una buena opción, especialmente con la ola de calor que está afectando a gran parte de nuestro territorio.

Ajusta tu visión. Olvídate del móvil y apaga las luces a tu alrededor. Tus ojos necesitarán entre 10 y 20 minutos para acostumbrarse a la oscuridad de la noche.

Busca una postura cómoda. La espera puede ser larga. Una silla reclinable, una manta o una toalla para tumbarte en el suelo harán la experiencia mucho más placentera.

Aunque este no sea el mejor año para ver Perseidas, estamos ante una oportunidad fantástica para disfrutar del cielo nocturno con temperaturas agradables. Quizás solo veas unas pocas perseidas, pero, si estás en un cielo oscuro, antes de que aparezca la Luna sobre el horizonte podrás contemplar el planeta Marte, el disco de nuestra galaxia y la variedad de colores y brillos de las estrellas del cielo de verano. Y recuerda, vayas donde vayas a intentar cazar Perseidas, cuida siempre el entorno para que todos podamos seguir disfrutando de la contemplación del firmamento en el futuro.