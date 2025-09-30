Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La aportación de Flamingo Biomechanical Lab facilita los diagnósticos y tratamientos. C7

Gravitad impulsa la presencia de Flamingo Biomechanical Lab

La compañía cordobesa ofrece en las islas soluciones de alto nivel tecnológico para el sector sanitario, con réplicas exactas de órganos

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:16

La aceleradora de proyectos tecnológicos Gravitad impulsa la implantación en Canarias de Flamingo Biomechanical Lab, una empresa española de base 'deeptech' (tecnología profunda de base científica) especializada en soluciones para el sector salud que combina inteligencia artificial, biomecánica e impresión 3D avanzada.

Fundada en Córdoba por el ingeniero mecánico Luis Martínez Muñoz, Flamingo Biomechanical Lab ofrece servicios de cirugía y diagnóstico personalizado a través de recreación 3D, realidad virtual, simulación e investigación biomecánica, aportando herramientas innovadoras para hacer la medicina más precisa, rápida y personalizada.

En la práctica, Flamingo aplica varias tecnologías punteras de forma integrada. Con los gemelos digitales genera representaciones virtuales exactas de órganos y estructuras anatómicas, lo que permite estudiar a cada paciente con datos reales y predecir comportamientos clínicos antes de una operación. La impresión 3D posibilita la fabricación de réplicas de órganos y simulaciones quirúrgicas, aportando soluciones personalizadas en medicina humana y veterinaria.

A través de simulaciones matemáticas avanzadas, la startup combina modelos anatómicos con cálculos de presión y comportamiento de tejidos, lo que ofrece un enfoque holístico para la planificación quirúrgica. La realidad virtual transforma esos biomodelos en experiencias inmersivas que ayudan a los profesionales a entrenar y planificar intervenciones complejas en entornos seguros. Y la inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas permite crear modelos anatómicos más precisos, elevando la capacidad de diagnóstico y la eficiencia quirúrgica.

Además, Flamingo ha alcanzado un hito estratégico con su incorporación al ecosistema global de Nvidia, lo que le abre acceso a los últimos avances en tecnología GPU, además de conexiones con corporaciones líderes mundiales. Gracias a esta asociación, la empresa está acelerando su hoja de ruta y potenciando su impacto: desde entrenamientos de modelos de IA más rápidos hasta procesos de visualización más inteligentes.

Francisco Carballo, director de Gravitad, explica que la aceleradora «acumula años trabajando con una política clara: atraer talento y proyectos a Canarias que no solo tengan potencial, sino que además puedan marcar el rumbo de la economía en los próximos años». Carballo asegura que «Flamingo representa justamente eso, inteligencia artificial y biotecnología aplicadas al sector salud, un ámbito estratégico a nivel global. Para las Islas se traduce en diversificación económica, creación de empleo cualificado y posicionamiento en tecnologías de futuro».

Flamingo Biomechanical Lab ya ha sido seleccionada por programas internacionales como SprintUY, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, lo que avala su potencial de internacionalización. Además, la compañía ha recibido reconocimientos como el Premio Forbes a la Innovación (Mejor Startup IA), el Premio Magallanes-Elcano a la Innovación Social -que la distinguió como el proyecto más innovador de España, Portugal y Latinoamérica- y el Premio AJE Andalucía 2024, que refuerzan su posición como referente en el ámbito deeptech aplicado a la salud.

Con su implantación en las islas, la empresa se beneficiará del ventajoso marco fiscal canario, así como del acompañamiento estratégico de Gravitad para escalar su crecimiento y explorar colaboraciones en Europa y Latinoamérica.

