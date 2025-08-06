Un estudio de la Universidad de Harvard apunta a la deficiencia de litio como clave en el alzhéimer

Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard han abierto una nueva vía para abordar el alzhéimer, la enfermedad neurodegenerativa más común en todo el ... mundo con casi 400 millones de afectados. Se trata del litio o, más bien, de su escasez en el cerebro de los enfermos. Su pérdida aceleraría el deterioro de la memoria que caracteriza a esta patología.

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista 'Nature' y elaborado a lo largo de una década, desvela que este metal, utilizado tradicionalmente en el tratamiento del trastorno bipolar, se produce de forma natural en el cerebro, lo protege de la neurodegeneración y mantiene la función normal de todos los tipos principales de neuronas.

El equipo investigador utilizó un tipo avanzado de espectroscopia de masas para medir niveles de alrededor de 30 metales diferentes en el cerebro y la sangre de personas cognitivamente sanas, en una etapa temprana de demencia y otras con alzhéimer avanzado. Para ello, se valió de un banco de tejido cerebral 'post mortem' del Rush Memory and Aging Project de Chicago.

El litio fue el único metal cuyos niveles fueron notablemente diferentes entre los grupos y que se alteró en las primeras etapas de la pérdida de memoria. Sus niveles fueron elevados en los donantes cognitivamente sanos, pero muy reducidos en aquellos con deterioro leve o con la enfermedad ya en un estado más agravado. Estos hallazgos fueron replicados en muestras obtenidas de múltiples bancos de cerebros de todo el país.

Experimento en ratones

Un experimento en ratones realizado a continuación desveló que, en los roedores, la falta de litio no solo se relaciona con esta enfermedad neurodegenerativa, sino que contribuye a su desarrollo. Los investigadores descubrieron que alimentar a ratones sanos con una dieta restringida en litio redujo sus niveles cerebrales del metal a un nivel similar al de pacientes con alzhéimer. Esto pareció acelerar el proceso de envejecimiento, provocando inflamación cerebral, pérdida de conexiones sinápticas entre neuronas y deterioro cognitivo. Por el contrario, la administración de orotato de litio revirtió el daño relacionado con la enfermedad y restauró la función de la memoria, incluso en ratones mayores con la patología avanzada.

No obstante, dado que no se ha demostrado aún la seguridad ni eficacia del tratamiento con litio contra la neurodegeneración en humanos, los autores del estudio han advertido a la población para que no empiecen a consumir este tipo de compuestos por sí mismos.

Como ocurre en todas las investigaciones sobre esta compleja enfermedad, la prudencia debe ser la norma. El investigador del Barcelona Beta Brain Research Center Marc Suárez Calvet ha subrayado en declaraciones a SMC España que los resultados de este estudio son «prometedores», pero que se debe actuar «con cautela» porque aún son necesarios ensayos clínicos en pacientes para confirmar la eficacia y seguridad del litio antes de iniciar su uso terapéutico.

En la misma línea se ha expresado el investigador del Institut de Biomedicina de València Jordi Pérez-Tur, que insta a no caer en un excesivo optimismo y continuar avanzando en este camino de forma rigurosa.