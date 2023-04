El 72% de los españoles usaría ChatGPT para ayudarles a ligar por internet

ChatGPT ha supuesto una auténtica revolución en apenas unos meses. Desde organizar itinerarios para viajes hasta escribir texto sobre el tema que el usuario indique, las funcionalidades que ofrece son de lo más variadas. Muchas personas, incluso, lo han visto ya como el aliado perfecto para ligar en Internet. Así lo revela una encuesta de Kaspersky realizada entre 1000 españoles que afirma que un 72% de españoles usarían ChatGPT para mejorar las frases que utilizan a la hora de ligar y un 70,5% piensa que es lícito usarlo para mejorar su perfil de citas online.

Además, casi la mitad (46%) de los hombres solteros y el 34% de las mujeres solteras encuestadas dijeron que estarían dispuestos a utilizar ChatGPT para engañar a una pareja potencial en una aplicación de citas en un intento de parecer más graciosos o inteligentes cuando buscan el amor.

Estos datos forman parte de un nuevo estudio1 de Kaspersky, '¿Date o DAIte?', para entender cómo la inteligencia artificial (IA), y específicamente ChatGPT, está impactando en el mundo de las citas. En este sentido, las mujeres (59%) son las que más utilizarían esta plataforma que los hombres (41%). De igual manera, los españoles entre 18 y 34 años se posicionan como el grupo de edad que más usaría esta plataforma para seducir a otras personas, con un 64%.

Asimismo, esta encuesta pone de manifiesto que ChatGPT no sólo influye en la calidad, sino también en la cantidad, ya que, la mitad de los solteros admitieron que utilizarían la herramienta de IA para hablar con varias parejas potenciales al mismo tiempo, presumiblemente para aumentar significativamente sus posibilidades de éxito en las citas.

Ventajas, pero también inconvenientes

Sin embargo, a pesar de las ventajas que puede ofrecer ChatGPT en el ámbito de las citas online, ya se entrevén algunos inconvenientes. En concreto, el 30% de los encuestados cree que su uso en apps de citas online es inmoral. Así, se suscita la preocupación sobre la posibilidad de una nueva era de catfishing basado en la IA, forma de fraude o abuso en la que alguien crea una identidad falsa en Internet para atacar a una víctima en particular.

«Existe mucha presión sobre las personas que usan aplicaciones de citas para que sean 'originales'. Por ello, con herramientas de IA como ChatGPT, no sorprende que los solteros hayan dicho que las utilizarían para ayudarles a destacar entre la multitud. Sin embargo, el uso de chatbots puede ser engañoso, ya que la autenticidad debe ser el pilar en la construcción de relaciones, y a pesar de lo 'real' que pueda parecer un mensaje generado por ChatGPT, no lo es«, afirma Crystal Cansdale, experta de Inner Circle, aplicación de citas global.

Quizás resulte sorprendente que, a pesar de que la mayoría de los adultos solteros utilizarían ChatGPT para ayudar con el lenguaje del amor en las conversaciones de citas en tiempo real, sólo el 35% afirmó que estaría dispuesto a utilizar la herramienta para mejorar sus perfiles.

«El uso de ChatGPT para crear frases ingeniosas puede parecer inofensivo y una forma divertida de entablar una nueva conversación con una posible pareja, pero los usuarios de apps de citas deben ser conscientes de que no todo el mundo lo utiliza de buena fe. Además, este uso de la IA puede facilitar aún más el catfishing, por ello es importante que los usuarios se mantengan alerta cuando se comunican con otras personas online», concluye David Emm, analista senior de seguridad de GReAT en Kaspersky.

Para evitar caer en los peligros de las citas online, Kaspersky recomienda:

· En las redes sociales, no aceptes peticiones de amistad de personas que no conozcas.

· No divulgues demasiada información personal en un perfil de citas, tampoco a alguien con quien solo hayas hablado por Internet. Los estafadores se aprovechan de datos como tu apellido o lugar de trabajo para manipularte o robar tu identidad.

· Accede a sitios de citas fiables y mantén conversaciones a través de su servicio de mensajería. Los estafadores querrán cambiar rápidamente a los mensajes, redes sociales o al teléfono. Así, no constará que te han pedido dinero en el sitio de citas.

· Tómatelo con calma. Haz preguntas a tu presunta cita y fíjate en las contradicciones que te hagan pensar que es un delincuente.

· Sospecha del exceso de elogios. Pega el texto en un motor de búsqueda y comprueba si hay palabras que coinciden con las de sitios web que denuncian estafas románticas.

· No tengas una sensación de seguridad errónea porque seas tú quien haya iniciado el contacto. Los estafadores irrumpen en las webs y aplicaciones de citas con perfiles falsos y esperan a que las víctimas acudan a ellos.

· No envíes fotos comprometedoras a desconocidos con las que podrían hacerte chantaje en un futuro.

· Interrumpe el contacto inmediatamente si empiezas a sospechar que el individuo es un estafador. Comunícalo al sitio web o a la aplicación de citas.

· No hagas clic en enlaces o descargas de las biografías de los usuarios, tampoco en aquellos mensajes que creas que no sean pertinentes en la conversación que estás teniendo.

· Si decides quedar en persona, cuéntale a tu familia y amigos dónde vas a ir y elige para la cita un espacio público. No es recomendable viajar al extranjero para quedar con alguien a quien no has visto nunca.

· No envíes dinero o tarjetas regalo ni reveles tus detalles bancarios a alguien que hayas conocido en la red