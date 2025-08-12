Canarias se prepara para el espectacular eclipse de 2026: «Será un momento único» El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología coordinará un proyecto nacional que incluirá diez puntos de observación, más de 300 actividades y una producción para todos los planetarios de España

El cielo de España vivirá el 12 de agosto de 2026 un momento histórico: un eclipse solar total, el primero visible desde el país desde 1959. Y Canarias, gracias a sus condiciones únicas para la observación astronómica, será uno de los epicentros mundiales del evento. A pesar de que en el archipiélago se verá de forma parcial, si que será una plataforma para la divulgación del evento único.

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología dirigirá la coordinación de un documental que se proyectará en todos los planetarios españoles, con el respaldo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el CSIC.

Al frente estará Fernando Jáuregui, astrofísico y exdirector del Planetario de Pamplona, que promete un espectáculo visual y científico «capaz de motivar y apasionar», afirmó este martes en la rueda de prensa de presentación del proyecto en el Museo Elder.

El plan de divulgación prevé instalar diez «atalayas cósmicas» en las ocho islas para ofrecer los mejores puntos de observación. Desde septiembre de este año, se desarrollarán talleres interactivos y actividades educativas en todos los municipios, con más de 300 acciones divulgativas programadas antes de la gran cita. «Queremos que la astronomía sea el eje del Museo Elder durante 2025 y que la ciudadanía aprenda a disfrutar del fenómeno de forma segura», subrayó José Gilberto Moreno, director del museo.

Trío ibérico de eclipses

Jáuregui destaca que «conocer la ciencia de los fenómenos naturales añade belleza y emoción; es la emoción del descubrimiento». El eclipse de 2026 será el primero del denominado «trío Ibérico de eclipses», que continuará el 2 de agosto de 2027 y el último, el 26 de enero de 2028, y servirá para mostrar la capacidad de España para producir contenidos de planetario «que compiten con los mejores del mundo».

El proyecto también incluye la incorporación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y la participación del Gobierno de Canarias, el CSIC y la Agencia Canaria de Divulgación. «Este es un acontecimiento único en la vida. Tenemos la responsabilidad de prepararnos con antelación y de aprovecharlo para proyectar Canarias como referente internacional en astronomía y astroturismo», apuntó el viceconsejero de Turismo canario, José Manuel Sanabria.

No solo será un evento astronómico único por su belleza sino que también será un momento ideal para estudiar la parte más exterior del Sol. Y es que, hasta hace relativamente poco, la única manera de poder estudiar la corona solar y la cronosfera era cuando el disco permanecía tapado, ya que éste da tanta luz que impide ver todo lo que está alrededor, explicó Jáuregui. Pese a que a día de hoy existe tecnología que permite estudiar el astro, nada supera un eclipse total: «No se bloquea por completo, los estudios de la corona con coronógrafos no son tan finos como los que se hacen durante un eclipse».

El astrofísico además destacó que se producirá un lanzamiento de una misión doble, por parte de la Agencia Espacial Europea, de la que él mismo forma parte, en la cual dos naves se han diseñado de tal manera que una va a producir un eclipse total de sol para que la otra lo pueda observar.

El Gobierno de España incluso estudia declarar el 12 de agosto de 2026 como día festivo nacional. «No solo será un espectáculo natural, sino una oportunidad para la ciencia, la educación y el turismo», afirmó Javier Franco Hormiga, director de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación.

Con esta iniciativa, Canarias combina ciencia, tecnología, educación y turismo para reafirmar su posición en la élite mundial de la observación astronómica y ofrecer a miles de personas la oportunidad de presenciar un fenómeno que solo ocurre una vez en la vida.

Dónde poder disfrutar del eclipse

El Elder ya ha elegido los emplazamientos de Canarias donde colocará sus atalayas cósmicas donde poder disfrutar del eclipse. Entre los emplazamientos grancanarios se encuentran Tejeda y Arucas, en Tenerife se podrá disfrutar desde el Puerto de la Cruz y la Playa de San Juan. El Cotillo es el elegido de Fuerteventura y la Caleta de Sebo junto con La Santa los parajes escogidos en Lanzarote. Tazacorte representará a la isla de La Palma como espacio visible donde disfrutar del eclipse y Valle Gran Rey en La Gomera. Por último, desde Frontera también podrán deleitarse de este acontecimiento que no se experimenta desde hace 69 años.

