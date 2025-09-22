Canarias lleva a La Palma al director del TMT y lanza un mensaje: «Estamos preparados» para acoger el telescopio gigante El archipiélago aspira a que la gran infraestructura científica se ubique en El Roque de los Muchachos y su principal gestor estará esta semana en la isla

El Gobierno de Canarias llevará esta semana a La Palma al director ejecutivo del futuro Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés), después de que el Ministerio de Ciencia se haya comprometido a invertir 400 millones de euros en esa infraestructura si se construye en el Roque de los Muchachos, en vista de los obstáculos que la frenan en Estados Unidos.

Llamado a ser el mayor telescopio óptico del hemisferio norte, el TMT había sido diseñado para estar ubicado en las cumbres de Hawái (EEUU), pero lleva años chocando con las protestas de las comunidades locales a que se siga construyendo en el Mauna Kea, un emplazamiento que consideran sagrado, y ahora se ve comprometido por los recortes en ciencia anunciados por la Administración de Donald Trump.

Todo ello ha hecho que cada vez cobre más opciones el emplazamiento elegido como plan B, el Roque de los Muchachos, en La Palma, donde el proyecto cuenta con el apoyo de todas las administraciones españolas, locales, autonómicas y nacionales e, incluso, ya dispone de los permisos necesarios.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, y la consejera de Universidades y Ciencia, Migdalia Machín, anunciaron este lunes que la comunidad autónoma pone en marcha esta misma semana DiploInnova, un programa de diplomacia científica que busca posicionar a las islas en el ámbito internacional. Su objetivo es dar proyección global a la ciencia y la innovación canaria mediante la cooperación con embajadas, organismos internacionales y centros de investigación, además de impulsar la movilidad del talento investigador.

La primera acción del programa tendrá lugar en La Palma del jueves al sábado, con unas jornadas dedicadas a la Astrofísica y el Espacio, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Entre los participantes, el Gobierno canario destaca la presencia de Robert P. Kirshner, director ejecutivo del TMT.

Con motivo de su presencia en las islas, el IAC recuerda que «está preparado para acoger este proyecto y que todos los requerimientos y permisos de construcción están listos».

La consejera de Universidades subrayó que «DiploInnova nace para proyectar la ciencia y la innovación de Canarias en el mundo, reforzando la conexión entre sistema canario de I+D, la comunidad investigadora en el exterior y las instituciones internacionales». «La ciencia que se hace en las islas tiene un nivel reconocido y este programa permitirá darle una dimensión global», añadió.

Asimismo, el presidente canario, Fernando Clavijo, valoró que «la posible instalación del TMT en La Palma demuestra que Canarias cuenta con condiciones únicas y que, con determinación y trabajo conjunto, se puede convertir esta oportunidad en una palanca de progreso científico y de proyección internacional para nuestro territorio».

Además de la participación de Kirshner, el programa contará con la presencia de representantes del Ministerio de Ciencia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex), que han mostrado su interés en estrechar la cooperación con el ecosistema científico canario.