Un coral invasor amenaza con expandirse con rapidez en Canarias pese al cambio climático Una investigación del grupo Bioecomac de la Universidad de La Laguna advierte del riesgo que supone para la biodiversidad del archipiélago la proliferación de Tubastraea coccinea

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

El coral naranja Tubastraea coccinea, originario del Pacífico y detectado recientemente en los puertos de Tenerife y Gran Canaria, podría colonizar las aguas del archipiélago a pesar de los efectos del cambio climático. Así lo advierte un estudio del grupo de investigación Bioecomac (Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación) de la Universidad de La Laguna (ULL), publicado en la revista 'Marine Environmental Research'.

La investigación, liderada por la profesora Adriana Rodríguez, junto con Martí Vilanova, Hortensia Holgado y Alejandro Arechavaleta, analizó la resistencia de esta especie invasora a escenarios futuros de calentamiento y acidificación del océano, proyectados por el IPCC para finales de siglo, según informó la ULL a través de un comunicado.

Para el experimento, las colonias de coral fueron recolectadas en marzo de 2022 en los diques del puerto de Santa Cruz de Tenerife y trasladadas a acuarios experimentales con control ambiental. Allí se expusieron a cuatro escenarios distintos de temperatura (hasta 26 ºC) y acidez (pH 7,50) durante 30 y 80 días.

Los resultados muestran que la acidificación oceánica tiene un efecto negativo en el coral: frena su crecimiento, reduce su metabolismo, altera la formación de pólipos y genera larvas con malformaciones. Sin embargo, el aumento de la temperatura no solo no empeoró la situación, sino que en algunos casos mitigó los efectos adversos del pH bajo.

Riesgos para la biodiversidad

La combinación de tolerancia ambiental, rápida dispersión y gran capacidad de adaptación convierte a T. coccinea en un riesgo para la biodiversidad local. Su expansión podría desplazar a especies de invertebrados y algas, además de alterar el equilibrio de los ecosistemas marinos insulares, caracterizados por su fragilidad, aislamiento y alto endemismo.

El equipo investigador advierte de que se necesitan estudios a largo plazo, que incluyan varias generaciones de corales y sus interacciones con especies locales. Las etapas tempranas de su ciclo vital, explican, son especialmente vulnerables a los cambios ambientales, lo que abre un área de investigación clave para entender cómo esta especie podría consolidarse en Canarias.