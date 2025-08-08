Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eclipse total de Sol visto desde el espacio. C7

Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo

Estarán repartidas por todo el archipiélago a disposición de la ciudadanía. El evento astronómico se espera para el 12 de agosto de 2026 y será parcial para las islas y total para algunos rincones de la península

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:47

La Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra el 12 de agosto 2026. Será la primera vez en 66 años que se pueda disfrutar de un eclipse total de Sol desde Canarias y en más de cien años desde la península. Con este motivo, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria impulsa un ciclo de actividades de observación del evento astronómico, que incluye la fijación de atalayas cósmicas (punto de observación privilegiado, como un observatorio o instrumento espacial) por todo el archipiélago para la ciudadanía.

El museo especifica en una nota que hay eclipses totales de Sol con relativa frecuencia, pero pueden pasar siglos para que se puedan observar desde un lugar determinado. Canarias no se deleita con este espectáculo del cielo desde 1959, mientras que el territorio peninsular desde 1905.

La franja de totalidad (trayectoria en la que la Luna cubre al Sol) que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 cruzará la península de noroeste a este, pasando por varias capitales de provincia: A Coruña, Lugo, León, Oviedo, Palencia, Valladolid, Santander, Segovia, Burgos, Soria, Bilbao, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Valencia y Palma de Mallorca.

La oscuridad será total dentro de esta franja durante unos minutos, dejando un escenario ideal para contar estrellas en el cielo. A ambos lados de la franja el eclipse se percibe como parcial, siendo este el caso de Canarias, con mayor ocultación del disco solar cuanto más cerca se está́ de la franja de totalidad.

Desde el museo aseguran que el documental para planetarios desarrollado «es una de las acciones de divulgación científica más ambiciosas que se han puesto en marcha con motivo del eclipse, tanto por el número de instituciones participantes (20 museos y planetarios de toda España) como por el número de visitantes previsto». Está dirigido, además, por Fernando Jauregui Sosa, «uno de los mayores expertos en shows para planetarios».

Noticias relacionadas

El eclipse solar oscurece a Canarias por un instante

El eclipse solar oscurece a Canarias por un instante

La Nasa retransmite el eclipse solar en directo

La Nasa retransmite el eclipse solar en directo

El equipo de producción del proyecto coordinado por el Elder está integrado por los Museos Científicos Coruñeses, el Parque de las Ciencias de Granada y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.

La iniciativa verá la luz en abril del próximo año y «sitúa al Museo Elder como una de las instituciones de referencia en la divulgación científica a nivel nacional». Tanto es así que logró financiación de la Fecyt, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, a través de una convocatoria competitiva.

Observación desde el archipiélago

El Elder también ha seleccionado diez localizaciones estratégicas de todo el archipiélago, que estarán equipadas con medios técnicos, como telescopios solares adaptados, gafas certificadas, soporte didáctico y personal especializado, para aquellos locales y turistas que quieran disfrutar del eclipse.

Las actividades previstas, que cuentan con la colaboración de Puertos Canarios y ayuntamientos, contempla la observación guiada del eclipse parcial, explicaciones científicas del fenómeno y medidas de seguridad ocular, y dispositivos ópticos y soporte humano.

El museo pone en valor el esfuerzo y reto que supone, tanto a nivel técnico como humano, un despliegue coordinado y simultáneo de estas dimensiones en diez localizaciones distintas.

El recinto dará a conocer todo este trabajo el próximo martes a las 10.00 horas, ante los medios de comunicación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  4. 4 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  5. 5 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  6. 6 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  7. 7 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  8. 8 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  9. 9 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  10. 10 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo

Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo