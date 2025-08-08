Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo Estarán repartidas por todo el archipiélago a disposición de la ciudadanía. El evento astronómico se espera para el 12 de agosto de 2026 y será parcial para las islas y total para algunos rincones de la península

La Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra el 12 de agosto 2026. Será la primera vez en 66 años que se pueda disfrutar de un eclipse total de Sol desde Canarias y en más de cien años desde la península. Con este motivo, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria impulsa un ciclo de actividades de observación del evento astronómico, que incluye la fijación de atalayas cósmicas (punto de observación privilegiado, como un observatorio o instrumento espacial) por todo el archipiélago para la ciudadanía.

El museo especifica en una nota que hay eclipses totales de Sol con relativa frecuencia, pero pueden pasar siglos para que se puedan observar desde un lugar determinado. Canarias no se deleita con este espectáculo del cielo desde 1959, mientras que el territorio peninsular desde 1905.

La franja de totalidad (trayectoria en la que la Luna cubre al Sol) que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 cruzará la península de noroeste a este, pasando por varias capitales de provincia: A Coruña, Lugo, León, Oviedo, Palencia, Valladolid, Santander, Segovia, Burgos, Soria, Bilbao, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Lleida, Tarragona, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Valencia y Palma de Mallorca.

La oscuridad será total dentro de esta franja durante unos minutos, dejando un escenario ideal para contar estrellas en el cielo. A ambos lados de la franja el eclipse se percibe como parcial, siendo este el caso de Canarias, con mayor ocultación del disco solar cuanto más cerca se está́ de la franja de totalidad.

Desde el museo aseguran que el documental para planetarios desarrollado «es una de las acciones de divulgación científica más ambiciosas que se han puesto en marcha con motivo del eclipse, tanto por el número de instituciones participantes (20 museos y planetarios de toda España) como por el número de visitantes previsto». Está dirigido, además, por Fernando Jauregui Sosa, «uno de los mayores expertos en shows para planetarios».

El equipo de producción del proyecto coordinado por el Elder está integrado por los Museos Científicos Coruñeses, el Parque de las Ciencias de Granada y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.

La iniciativa verá la luz en abril del próximo año y «sitúa al Museo Elder como una de las instituciones de referencia en la divulgación científica a nivel nacional». Tanto es así que logró financiación de la Fecyt, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, a través de una convocatoria competitiva.

Observación desde el archipiélago

El Elder también ha seleccionado diez localizaciones estratégicas de todo el archipiélago, que estarán equipadas con medios técnicos, como telescopios solares adaptados, gafas certificadas, soporte didáctico y personal especializado, para aquellos locales y turistas que quieran disfrutar del eclipse.

Las actividades previstas, que cuentan con la colaboración de Puertos Canarios y ayuntamientos, contempla la observación guiada del eclipse parcial, explicaciones científicas del fenómeno y medidas de seguridad ocular, y dispositivos ópticos y soporte humano.

El museo pone en valor el esfuerzo y reto que supone, tanto a nivel técnico como humano, un despliegue coordinado y simultáneo de estas dimensiones en diez localizaciones distintas.

El recinto dará a conocer todo este trabajo el próximo martes a las 10.00 horas, ante los medios de comunicación.