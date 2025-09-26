Canarias muestra su potencial científico con el sueño de atraer el TMT: «Tenemos la oportunidad» Valentín Martínez, director del IAC, se siente con posibilidades de acoger la construcción del telescopio gigante pero reconoce que aún hace falta más diplomacia ya que Hawái también se encuentra con opciones

Ser el epicentro científico y astronómico del hemisferio norte no es una tarea sencilla, pero si encima le sumas que tienes que competir contra una super potencia como EEUU, es aún más complicado. Pues esto es ahora mismo una realidad para La Palma. El telescopio gigante de 30 metros conocido como TMT se postula como una posibilidad real para construirse en la isla palmera. Con una inversión de 400 millones de euros por parte del gobierno español, la isla bonita espera acoger la construcción del telescopio si finalmente Hawái no continúa en el proyecto.

«La población desea el TMT. La opción de construirlo en La Palma es real. Se está trabajando en ello y hay acuerdo político total». Así expuso Fernando Clavijo la posibilidad de que la isla bonita sea la acogedora del telescopio más grande del hemisferio norte. Una infraestructura que pondría a Canarias en el foco de la ciencia y la astronomía.

Para ello, durante este viernes tuvo lugar en el Observatorio del Roque de los Muchachos la primera jornada de DiploInnova Canarias, una iniciativa del gobierno canario dirigida a acercar la diplomacia científica a personas del ámbito astronómico internacional exponiendo las virtudes diferenciales que tiene la isla palmera.

Valentín Martínez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha comentado que «tenemos la oportunidad de albergar un telescopio de treinta metros que podría ser capaz de detectar vida en otros planetas. La opción es real, pero hay que contar con la presencia de Hawái, que sigue siendo otra opción donde construir el TMT». Martínez añadió también que la candidatura de La Palma es «muy internacional», ya que cuentan con «la representación de unos treinta países». Al acto este viernes han acudido representantes de India, Japón, Francia, Chile y Estados Unidos. Estos países son los que están actuando conjuntamente para la creación del Telescopio gigante.

El impedimento que pueda hacer que La Palma no sea la acogedora del TMT es Hawái. El estado americano es la primera opción real para su construcción. Su ubicación sería en el volcán Mauna Kea. El proyecto, que busca ser el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo, enfrenta una fuerte oposición por parte de los nativos hawaianos, quienes consideran que el Mauna Kea es un lugar sagrado. Aparte, los recortes de Donald Trump en ciencia, hacen que la apuesta por el estado hawaiano se haya complicado durante los últimos meses.

Fechas clave para el TMT

Hace más de 15 años que el TMT lleva valorándose como una opción real. Inicialmente previsto para construirse en Hawái, el proyecto que enfrentó una fuerte oposición social y legal, llevó a considerar el Observatorio del Roque de los Muchachos como alternativa. En 2019, tras años de protestas en el estado americano, se intensificaron las gestiones para evaluar seriamente la opción canaria. Desde entonces, se han producido múltiples reuniones entre instituciones científicas y autoridades políticas, tanto en España como en el consorcio internacional del TMT.

La decisión sobre la ubicación definitiva del Telescopio de Treinta Metros (TMT) seguirá siendo una incógnita. Pero, desde el IAC, creen que estos próximos meses deberían ser clave. Los permisos de construcción están próximos a vencerse, y si acaba siendo así, el proyecto se retrasaría aún más.

Intervenciones en la jornada de DiploInnova

En representación de Thirty Meter Telescope (TMT), acudió Robert Khisner, director ejecutivo, y Pete Worden, director ejecutivo del proyecto Breakthrough y Presidente de la Fundación Breakthrough Prize. Khisner reconoció que «estamos en un momento magnífico, y que la posibilidad de realizar un telescopio de estas características en Canarias no la habrá en otro momento. Cada país colaborador está realizando estudios para construir lo que serían pequeñas piezas para el telescopio. Es increíble la resolución que tendría».

Worden por su parte, no se quiso mojar ni dar declaraciones acerca de la futura ubicación del TMT, pero si comentó que «como científico y representante del sector filantrópico puedo decir que este es un trabajo muy importante. Desde sitios como este hacemos indagaciones sobre los secretos del universo y preguntas como si estamos solos. En la próxima década, los instrumentos que se construirán aquí y que habrá disponible a lo largo del mundo y el espacio empezarán a responder respecto a la vida fuera del planeta y sería uno de los mayores hallazgos científicos de la historia».

Además, intervinieron Rafael Rebolo, científico del IAC; Gerardo Morales, responsable del telescopio Two-meter Twin (TTT); y Eva Ortega-Paíno, Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.«

Para finalizar las ponencias, DiploInnova reunió en una mesa redonda a los ponentes Pete Worden y Rafael Rebolo, a quienes se unieron Eva Villaver, subdirectora del IAC; Izaskun Lacunza, directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); y David Pérez-Dionis, director general de Coordinación Orgánica y Proyectos del Gobierno de Canarias.

El respaldo del Gobierno de Canarias al proyecto DiploInnova representa un impulso para dar visibilidad internacional a la ciencia y la innovación desarrolladas en las islas, además de asumir un rol protagonista en la creación de alianzas globales que posicionen al archipiélago a la cabeza del conocimiento. Veremos si de manera suficiente para atraer el Telescopio de Treinta Metros (TMT) a La Palma.